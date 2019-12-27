'Ev ödevimizi yaptık, artık gündem kredi büyümesi'

Türk Ekonomi Bankası (TEB) Genel Müdürü Ümit Leblebici, ekonomiyi ve bankacılık sektörünü değerlendirerek, hedeflerini paylaştı. 2019 yılının Türk bankacılık sektörü için hem test hem de dengelenme yılı olduğunu belirten Leblebici, “Tüm bankalar bilançosunu test etti ve 2019’u başarıyla geçti. Herkes bir anlamda ‘evini toparlama’ çabası içine girmişti. Sendikasyonlar yenilendi. Likiditeyi sağlamlaştırdı. Böylece 2020 yılında Türkiye’nin büyümesini finanse edecek altyapı da hazırlanmış oldu. Bu da sektörün ev ödeviydi” değerlendirmesinde bulundu. Ümit Leblebici, şöyle konuştu:

FAİZ, 2-3 PUAN DAHA DÜŞER

“2020 yılında bankacılık sektörü ‘kredi büyümesi’ni konuşacak. Büyüme, 2019 yılına kıyasla kesinlikle daha iyi olacak. Artan kredi talebinin de etkisini göreceğiz. Büyüme yavaş yavaş gelmeye başladıkça, insanların öngörülebilirliği arttıkça tüketim de gelmeye başlayacak. Son 2 yıldır ertelenen talebin artık bu yıl harekete geçmesini beklemek gerekir. Kredi faizleri 2-3 puan daha aşağı gidebilir. 2020, kredilerde ihracat odağının devam ettiği, yenileme yatırımlarına dönük kaynak ihtiyacının daha fazla hissedildiği bir yıl olur. Sahadan aldığımız sinyaller kredi talebinde canlanmanın başladığını gösteriyor.”

FAİZ VE ENFLASYONDA TEK HANE

Ekonomi açısından da 2019’u ‘işleri rayına koyma yılı’ olarak değerlendiren Ümit Leblebici, “Artık çarkların yeniden harekete geçmesi ve büyümenin tetiklenmesi gerekir. Ekonomide sıçramaların görülebileceği 2020’de yüzde 4 büyüme potansiyeli mevcut” dedi. Leblebici, “2020’de kurdaki dalgalanma beklediğimizden daha düşük olursa, yılı daha düşük enflasyonla karşılarız. Piyasa yüzde 10’lu enflasyonları bekliyor, benim tahminim ise enflasyonun yüzde 8 civarlarında olacağı yönünde. Faizde iyimserim ve faizde tek haneyi göreceğimize inanıyorum. Merkez Bankası da faiz indirimleriyle ekonomiyi canlandırmak için gereken zamanda gereken hamleyi yaptı.

900 BİN KİŞİ CEBTETEB MÜŞTERİSİ

“Geliştirdiğimiz dijital platformlar bize ve müşterilerimize yeni kapılar açtı” diyen Leblebici, “CEBTETEB 900 bin müşteriye ulaştı. Müşterilerimiz bankacılık işlemlerinin yüzde 86’sını dijital kanallardan gerçekleştiriyor. Mobil bankacılık kullanan müşterilerimizin sayısı ise 1.3 milyonu aştı” ifadelerini kullandı.

‘PRATİK’ OLACAK

Leblebici, “Şimdi de KOBİ ve kurumsal banka müşterilerimiz için ‘CEBTETEB İŞTE’yi çıkardık. 2020’de KOBİ’lerin dijitalleşmesi ve süreçlerinin dijitalleşmesinde en iyi banka olacağımızı düşünüyorum. ‘TEB Pratik Şube’lerin de sayısını artırıyoruz. Müşterilerimizin hayatını kolaylaştıran ‘En Pratik Banka’ olmayı 2020 stratejimiz olarak belirledik.”

KOBİ’DE İYİ OLANIN KÂRI YÜKSELİR

Leblebeci, şunları söyledi: “Kârlılığık 2019’a göre daha iyi olacak. KOBİ ve kurumsalda ‘iyi’ olan banka kârlılıkta da daha iyi olur. TEB’in KOBİ Bankacılığı’nda kasları her zaman kuvvetli oldu. 2019 sonunda büyümemizin tüketici kredilerinde yüzde 50’nin üzerinde, kurumsal bankacılıkta ise yüzde 26-27 olacağı görünüyor. 2020’de KOBİ kredilerinde sektörün 2-3 puan üzerinde büyümeyi hedefliyoruz.”