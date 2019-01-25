Et fiyatları yeni yılda artmadı

Et fiyatlarının artık sabitlendiğini söyleyen Mehmet Şükrü Gülmez, “Yeni yıl ile birlikte satışlarımızda çok hareketlilik olmadı. Piyasaya göre fiyatlar normal seyrinde. Et fiyatını şuan 52 TL’den satıyoruz. Bu rakam yaz ayına kadar böyle kalır. İşlerimizde eski hareketlilik yok. Vatandaşların eski alım gücü yok. Genelde yerel hayvanların kesimini yapılıyor ve reyonlarda günlük kesimlerin etleri yer alıyor. Yem fiyatları yüksek olmasına rağmen bu sabit fiyatların olması vatandaşlar açısından avantajlı olsa da biz besicileri biraz zorluyor. İnsanlar balık ve beyaz eti de tüketiyorlar sonuçta” dedi.

İHA