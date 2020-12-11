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11 Aralık 2020 Cuma 21:51 | Son Güncelleme:

Esnafın elektrik ve gazı kesilmeyecek

Esnafın elektrik ve gazı kesilmeyecek

GAZBİR ve ELDER, yeni önlemler sonrasında faaliyetlerini durduran ya da kapalı olan küçük işletmelerin borcu olsa bile elektrik ve gazlarının kesilmeyeceğini duyurdu.

Enerji yönetimi, elektrik ve doğal gaz sektörlerinde şehiriçi dağıtımı üstlenen şirketlerin çatı örgütleri Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği (GAZBİR) ve Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) görüştü. Görüşmede koronavirüse karşı alınan yeni önlemler sonrasında faaliyetlerini durduran ya da kapalı olan küçük işletmelerin borcu olsa bile elektrik ve gazlarının aralık ayı boyunca kesilmemesi karara bağlandı. Ocak ayında koşullara uygun olarak durum yeniden gözden geçirilecek.

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