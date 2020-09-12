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12 Eylül 2020 Cumartesi 02:42 | Son Güncelleme:

Eski maden sahası 1.7 milyon fidanla ormana dönüşüyor

Eski maden sahası 1.7 milyon fidanla ormana dönüşüyor

Türkiye'nin tek parça halinde en büyük ormanı Bursa'da yükseliyor. Bursa'da Orhaneli'deki ekonomik ömrünü tamamlamış eski maden sahasına toplam 1 milyon 700 bin fidan dikildiği bildirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, sosyal medya paylaşımıyla Bursa’nın dağ yöresindeki eski maden ocağının yeşile dönüşümünü gündeme taşıdı. Bursa’da yapılan çalışmalarla ekonomik faaliyeti durdurulan maden ocağı işletme sahalarına ilişkin olarak farklı türde fidanlarla orman vasfının geri getirilmesi sağlanıyor. Söz konusu uygulama sayesinde kırsal bölgede yaşayan vatandaşların farklı ürünlerin de elde edilmesiyle milli ekonomiye katılımları güçlendirilmiş oluyor. Gerçekleştirilen ağaçlandırma ve bitkilendirme projesi kapsamında ayrıca farklı sektörlere yönelik ihtiyaçlar için tıbbi ve aromatik bitki türlerinin de ekimi yapılıyor.

OCAK 2013 YILINDA KAPATILDI

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey de, yaptığı sosyal medya paylaşımıyla Bursa’daki söz konusu uygulamayı gündeme getirdi. Paylaşımında öncelikle ‘Yerin altı da üstü de ülkemizin zenginliğidir’ gerçeğini vurgulayan Bekir Karacabey, “Zenginliklerimizi korumak adına Bursa Orhaneli’de 30 yıllık hizmet süresinin ardından 2013 yılında kapatılan maden ocağında ağaçlandırma çalışmaları yaptık” değerlendirmesinde bulundu. 

<p>MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:</p><p>'Kuzey Kıbrıs Türk Cu

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