Eski maden sahası 1.7 milyon fidanla ormana dönüşüyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, sosyal medya paylaşımıyla Bursa’nın dağ yöresindeki eski maden ocağının yeşile dönüşümünü gündeme taşıdı. Bursa’da yapılan çalışmalarla ekonomik faaliyeti durdurulan maden ocağı işletme sahalarına ilişkin olarak farklı türde fidanlarla orman vasfının geri getirilmesi sağlanıyor. Söz konusu uygulama sayesinde kırsal bölgede yaşayan vatandaşların farklı ürünlerin de elde edilmesiyle milli ekonomiye katılımları güçlendirilmiş oluyor. Gerçekleştirilen ağaçlandırma ve bitkilendirme projesi kapsamında ayrıca farklı sektörlere yönelik ihtiyaçlar için tıbbi ve aromatik bitki türlerinin de ekimi yapılıyor.

OCAK 2013 YILINDA KAPATILDI



Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey de, yaptığı sosyal medya paylaşımıyla Bursa’daki söz konusu uygulamayı gündeme getirdi. Paylaşımında öncelikle ‘Yerin altı da üstü de ülkemizin zenginliğidir’ gerçeğini vurgulayan Bekir Karacabey, “Zenginliklerimizi korumak adına Bursa Orhaneli’de 30 yıllık hizmet süresinin ardından 2013 yılında kapatılan maden ocağında ağaçlandırma çalışmaları yaptık” değerlendirmesinde bulundu.