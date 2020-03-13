Erzurum'a İHA ve SİHA merkezi kuruluyor

Sınır ötesi ve yurt genelindeki iç güvenlik operasyonlarında güvenlik güçlerinin en büyük yardımcılarından olan insansız hava araçları (İHA) ve silahlı insansız hava araçları (SİHA), belirlenen terör hedeflerini tam isabetle vurmasıyla operasyonlarda hava gücü olarak katkı sağlıyor.

Türk güvenlik güçlerince 2016’dan itibaren kullanılmaya başlanılan ve o tarihten itibaren düzenlenen operasyonlarda binlerce terör örgütü mensubunun etkisiz hâle getirilmesinde etkili olan İHA ve SİHA’lar, teröristlerin korkulu rüyası oldu.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki teröristler ile sığınak ve barınaklarının havadan yok edilmesi amacıyla Erzurum Havalimanı’nda İHA ve SİHA Merkezi kurulmaya başlandı. Bu kapsamda altyapı çalışmalarının yürütüldüğü havalimanında, merkezin kısa sürede faaliyete geçmesi ve aktif hâle getirilmesi planlanıyor.

Erzurum Valisi Okay Memiş, terörle mücadeleyi ne pahasına olursa olsun devam ettireceklerini belirterek şunları söyledi: Erzurum’da da Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı bir İHA ve SİHA merkezi kuruluyor. Erzurum Havalimanı’nda çalışmalar devam ediyor. İnşallah yakın bir süre içerisinde de sonlandırılacak. Böylece kendi bölgemizde rahat edeceğiz. Sadece Erzurum’a değil bölgeye de hitap eden bir hizmet tesis edilmiş olacak.