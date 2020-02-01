Erken rezervasyona ilgi büyük

Özgül ÖZTÜRK

Erken rezervasyon kampanyalarına gelen talep, turizmde 2020 yılına da iyi bir başlangıç yapıldığını ortaya koydu. İstanbul’da düzenlenen EMITT Fuarı’na katılan Jolly Tur üst yönetimi, turizm editörleriyle bir araya gelerek yıla ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Her yıl kasım ayında başladıkları erken rezervasyon kampanyalarını talep nedeniyle bu yıl 28 Ekim’e çektiklerini anlatan Jolly Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar, “Bu yıl 2019’dan çok daha iyi olacak. Bu yıl erken rezervasyonda yüzde 58 ciro artışımız var. Jolly olarak 2020’yi % 50 ciro artışıyla kapatmayı hedefliyoruz” dedi.

43 ŞEHİRDEN TUR VAR

Türkiye’nin en büyük kültür operasyonunu yapan şirket olarak son 2 yılda 30 milyon TL’lik tanıtım kampanyası yaptıklarını hatırlatan Vardar şunları kaydetti: “Mirasım Türkiye Projesi kapsamında Türkiye’yi tanıtıyoruz. Kültür turlarında bu yıl başlatacağımız 43 ilden kalkışlı turlarımızla ve her müşteri segmenti için farklı motivasyonlara özel dizayn edilmiş yeni turlarla, bu alandaki etkinliğimizi artıracağız.”

5000 YENİ OTELİ BÜNYESİNE KATTI

Jolly Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mert Vardar ise Jolly’nin bir dönüşüm süreci içerisinde olduğundan ve mevcut teknoloji yatırımlarından bahsederken sözlerine şu şekilde devam etti: “5000’den fazla yeni oteli bünyemize katıyoruz. Yurtdışında ise şu anda 450 bin yurtdışı oteli bünyemizde satışa hazır halde.”