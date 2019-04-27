EPDK'nin teşviği elektrikte kayıp kaçağı azalttı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) elektrik dağıtım şirketlerine uyguladığı teşvik sistemi, elektrikte kayıp-kaçak oranını yüzde 11,8'e indirdi.

AA muhabirinin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) yetkililerinden aldığı bilgilere göre, 2013'te tamamlanan özelleştirme sonrası, elektrik dağıtım şirketlerine kayıp ve kaçak oranlarını düşürmeleri için EPDK tarafından uygulanan teşvik sistemi sonuçlarını verdi.

Ülke genelinde gelecek 5 yıl içinde elektrikte kayıp kaçak oranının yüzde 10'un altına düşürülmesi hedefleniyor.

Özelleştirmeler sonrası yıllara sari olarak kayıp kaçakta istikrarlı bir düşüş grafiği yakalandı. Ülke genelinde kayıp kaçak oranı 2014'te yüzde 14,6'ya, 2015'te yüzde 14'e, 2016'da yüzde 13,4'e ve 2017'de yüzde 12,6'ya indi.

Dağıtım şirketlerinin EPDK tarafından belirlenen hedef kayıp oranlarına ulaşabildiği ölçüde kazanç veya zarar edebildiği sistem sayesinde, elektrik dağıtım özelleştirmelerinin tamamlandığı 2013'te yüzde 15,9 seviyesinde olan kayıp kaçak oranı, 2018 sonu itibarıyla yüzde 11,8'e düştü.

EN DÜŞÜK KAYIP ORANI ULUDAĞ EDAŞ'IN

Türkiye'de 21 bölgede hizmet veren şirketlerin 2018 yıl sonu performanslarına bakıldığında, yüzde 4,20 ile en düşük kayıp oranı Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova'da elektrik dağıtım faaliyeti gösteren Uludağ EDAŞ'ın oldu.

Bu şirketi yüzde 4,37 ile Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ın elektrik dağıtımından sorumlu Trakya EDAŞ ve yüzde 5,08 ile Sivas, Tokat ve Yozgat'ta elektrik dağıtımını sağlayan Çamlıbel EDAŞ izledi.

En yüksek kayıp oranı sıralamasında yüzde 54,9 ile Dicle EDAŞ ilk sırada yer aldı. Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt'de faaliyet gösteren şirketin kayıp oranı, 2013'te yüzde 75,8 seviyesindeydi.

Dicle EDAŞ'ı yüzde 49,2 oranıyla Van, Muş, Bitlis ve Hakkari'de hizmet veren Vangölü EDAŞ ve yüzde 23,6 ile Erzurum, Ağrı, Kars, Erzincan, Iğdır, Ardahan ve Bayburt'ta hizmet veren Aras EDAŞ izledi.

AA