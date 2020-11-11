EPDK Başkanı Yılmaz açıkladı: Türkiye 2019'da otogaz kullanımında birinci sıraya yükseldi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum yapan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı Mustafa Yılmaz Türkiye'nin dünyanın en büyük 16. LPG pazarı olduğunu belirterek, 2019'da Türkiye'nin otogaz kullanımında Güney Kore'yi geçerek birinci sıraya yükseldiğini söyledi.

AA'da yer alan habere göre, Yılmaz, bugün 81 il merkezinin tamamında ve 559 ilçe ve beldede konutlarda doğal gaz kullanıldığını ve yıl sonunda doğal gaz kullanan ilçe ve belde sayısının ise 585'e ulaşacağını kaydetti.

Gelecek yıl devreye alınacak VGP ile ilgili çalışmaların sürdüğüne işaret eden Yılmaz, şu şekilde konuştu: