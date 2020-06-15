Engelli öğretmen başvurusu ne zaman ve nasıl yapılır? MEB personel atama takvimi yayında!

Engelli öğretmen başvuru detayları merak ediliyor. MEB Personel Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan atama takvimine göre, engelli öğretmen başvuruları bugün başlıyor. Başvuru sürecinde bakanlıkça veya il millî eğitim müdürlükleri tarafından gerektiğinde adayla iletişim kurulabilmesi için aday tarafından sisteme girilen iletişim bilgilerinin (cep telefonu, e-posta v.b) tam ve doğru olması büyük önem arz ediyor.

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ENGELLİ ÖĞRETMEN BAŞVURU TARİHLERİ

Başvuruların sistem üzerinden alınması, başvuruların İl Millî Eğitim Müdürlüklerince incelenmesi, uygun olan başvuruların onaylanması ve uygun olmayan başvuruların reddedilmesi işlemleri 15 - 19 Haziran 2020 tarihleri aralığında gerçekleşecek.

ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN?

Engelli öğretmen adaylarının öğretmenliğe atamaları ise 23 Haziran 2020 tarihinde gerçekleşecek.

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından başvuru ve atama işlemleri ile ilgili olarak alınan yeni kararlar ve gerekli görülen değişikliklere ilişkin bilgiler, http://personel.meb.gov.tr adresinden kamuoyuna duyurulacaktır. Bu nedenle ilgililerin Personel Genel Müdürlüğünün resmî internet sayfasını sık sık kontrol etmeleri yararlarına olacaktır.