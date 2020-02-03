Enflasyonun gıdası kesilmedi

Beklentilerin üzerinde gerçekleşen artışta, aralık ayında olduğu gibi gıdanın katkısı büyük oldu. Ana harcama grupları itibariyle enflasyona en büyük katkı gıda ve içecek grubundan geldi. Gıda fiyatları 1 ayda yüzde 4.65 artarken sağlık, eğlence, kültür ve otel harcamalarında da yüksek artışlar yaşandı. Ürün bazında ise patlıcan yüzde 81.46’lık fiyat artışıyla ocak ayı zam şampiyonu oldu.

Ekonomistler direncin sürdüğünü belirterek önümüzdeki ay da enflasyonun bir miktar yükseleceğini söylediler.

SEPETTEN ASPİRATÖR ÇIKTI, TAYT GELDİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon sepetini güncelledi. Davlumbaz, çocuk taytı sepete dahil edilirken, aspiratör ve fotoğraf makinesi ise kapsam dışına çıkarıldı. Ayrıca harcama gruplarının ağırlıkları da yeniden düzenlendi. Gıdanın geçen yıl yüzde 23.29 olan ağırlığı, yani enflasyonu etkileme oranı yüzde 22.77’ye çekildi. İçki ve sigaranın ağırlığı ise 1.83 puan artırıldı. Aynı şekilde sağlık, lokanta ve oteller ve eğitimin de ağırlığı artırıldı.