Enflasyondan Merkez'e avans

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre yıllık enflasyon ise yüzde 12.37 olarak gerçekleşirken, açıklanan veriler sonrası Merkez Bankası’ndan ölçülü faiz indirimi beklentisi güçlendi. Ekonomistler bu indirimin 25 baz puan olacağı görüşünde.

ŞAMPİYON KABAK



TÜİK’in verilerine göre aylık enflasyon, beklentilerin neredeyse yarısı kadar artarken 2019 haziranından beri gözlenen en düşük aylık artışa ulaşıldı. Şubatta ana harcama gruplarında aylık bazda en yüksek artış yüzde 2.33 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda gerçekleşti. Söz konusu ayda en fazla düşüş 4.83 ile giyim ve ayakkabı grubunda görüldü. Şubatta zam şampiyonu ise yüzde 44 artışla kabak oldu.

BEKLENTİ 25 BAZ PUAN İNDİRİM



Ekonomist Haluk Bürümcekçi: Merkez 25-50 baz puan indirim yapar.

GMC Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı Kudret Ayyıldır: 25 baz puanlık indirimi bekliyoruz.