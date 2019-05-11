'Enflasyonda gıda baskısı gübre kullanımıyla biter'

Ufuk KORCAN

Dünya nüfusu hızlı bir şekilde artıyor. Nüfus artışının istikrarlı olarak yükseldiği ülkelerin başında ise Türkiye geliyor. Bu nüfus artışı ise beraberinde ciddi bir gıda talebi getiriyor. Bu noktada tarım politikalarında şimdiden verimlilik artışına odaklanılması gereken bir dönem yaşıyoruz. Yıldızlar Yatırım Holding çatısı altında faaliyet gösteren İstanbul Gübre Sanayi A.Ş.’nin (İGSAŞ) Genel Müdürü Turan Tok, enflasyon rakamlarındaki gıda etkisine dikkat çekerek, “Patatesi, soğanı konuşuyoruz ama doğru gübre kullanımı gibi verimlilik artıran uygulamaları, su ve enerji gibi maliyet azaltıcı yöntemleri konuşmuyoruz” diye konuştu.

YÜZDE 40 ÜRÜN FAZLASI

Tok’a göre gıda fiyatlarındaki artışın çeşitli nedenleri var. Ancak en önemlisi bilinçli tarım uygulamalarının sahaya yayılamamış olması. Verimlilik noktasında toprak ve su kadar önemli olan bir diğer unsurun gübre kullanımı olduğunun altını çizen Tok, şu bilgileri paylaştı: "Doğru gübre kullanımıyla bir dönümlük tarladan yüzde 30 ila yüzde 40 gibi daha fazla ürün elde edebilecek çözümlere odaklanmamız gerekiyor."

2018 yılında 5.5 milyon ton tüketim yapıldı

Türkiye’de gübre kullanımının azalmaya başladığına dikkat çeken Turan Tok, “2015 yılında 5.5 milyon ton, 2016 yılında tarımda kullanılan gübrenin KDV’sinin sıfırlanması nedeniyle 6.7 milyon ton, 2017 yılında 6.3 milyon ton gübre kullanıldı. 2018 yılında ise yaklaşık 5.3-5.5 milyon ton arasında gübre tüketildiğini tahmin etmekteyiz” ifadelerini kullandı.

Yatırımlarla ithalat azalır

İGSAŞ, bugün Türkiye’de kullanılan gübrelerin yüzde 15’ini tek başına üretiyor. Üre, amonyak, kompoze gübreler, özel ve spesifik damla sulama gübreleri, UAN, İGSAŞ Blue, PAN, SNA, DNA ve nitrat çözeltisi üretimi yapıyor. Tok, “Antalya ve Kütahya’da yaptığımız yatırımlar ülkemizin ithal ettiği gübrelerin üretimine dönüktü. Dışa bağımlığı azaltmayı hedefliyoruz” dedi.

Çiftçilere verilen eğitimle verimlilik hızla yükseldi

Sadece İGSAŞ olarak değil, Yıldızlar Yatırım Holding açısından da bu konuya 'memleket meselesi' yaklaşımıyla odaklanıldığını aktaran Tok’un anlattıklarına göre dört yıldan bu yana İGSAŞ tarafından bir sosyal sorumluluk projesi olarak yürütülen 'Tarladan Sofraya' ve 'Toprağıma minnettarım' projeleriyle, çiftçilere toprak analizinin önemi ve doğru gübreleme eğitimleri veriliyor. Bu uygulamalar sonucunda, yüzde 30 daha az su, yüzde 30 daha az işçilik, yüzde 30 daha az enerji, yüzde 30 daha az gübre ve yüzde 40 daha fazla verim elde edildi. Verilen bilgiye göre, doğru gübre kullanımıyla topraktan eksilen besin maddelerini tekrar toprağa kazandırmak mümkün.