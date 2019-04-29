Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9455
  • 6,6439
  • 244.975
  • 94.472
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Ekonomi
    3. >
  3. Enflasyon Raporu yarın İstanbul'da açıklanacak

Enflasyon Raporu yarın İstanbul'da açıklanacak

Enflasyon Raporu yarın İstanbul'da açıklanacak

Merkez Bankası, bu yılın 2'inci Enflasyon Raporu'nu yarın açıklayacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bu yılın 2'inci Enflasyon Raporu'nu yarın İstanbul'da açıklayacak.

TCMB'den yapılan duyuruda, "Enflasyon Raporu 2019-II"nin 30 Nisan'da yayımlanacağı belirtilerek, raporun tanıtımı amacıyla söz konusu tarihte İstanbul'da bir bilgilendirme toplantısı düzenleneceği bildirildi.

Duyuruda, toplantının saat 10.30'da Marriott Şişli Otel'inde gerçekleştirileceği, TCMB Başkanı Murat Çetinkaya'nın da toplantıda bir sunum yapacağı kaydedildi.

Enflasyon Raporu 2019-II Bilgilendirme Toplantısı, bankanın genel ağ sitesinden de canlı yayımlanacak.

(AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Aleyna Tilkinin kazancı dudak uçuklattı! İşte Aleyna Tilkinin serveti...
Yasemin Şefkatli 'İdo'nun ayaklarını yıkar mısın?' sorusuna bakın ne cevap verdi
Ünlü fenomen 2 aydır aynı kıyafetle geziyor!
'Yıllara meydan okuyor'
Ünlü şarkıcı baba oldu!
Brezilya’da gerçekleşen bir defile sırasında podyuma çıkan manken Tales Soares, dengesini kaybederek

Brezilyalı manken podyumda hayatını kaybetti

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Erzincan'da vatandaşlar tarafından görüldü

Bağ-Kur'luya erken emeklilik müjdesi