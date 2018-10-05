Enflasyon oranı rakamları TEFE TÜFE ne kadar? Eylül enflasyon oranı 2018 açıklandı TÜİK son dakika

Eylül enflasyon oranı 2018 yılı beklentisi ve enflasyon rakamları ile ilgili TÜİK son dakika açıklamaları araştırılıyor. Eylül enflasyon oranı saat kaçta açıklanacak? Enflasyon rakamları hakkında yapılan resmi açıklamalar vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Enflasyon oranı her ayın başında Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanıyor. Eylül ayı enflasyon oranının 3 Ekim Çarşamba günü açıklanacağı duyurulmuştu. SON DAKİKA... Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı. Aylık yüzde 6.30 yıllık yüzde 24.52 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon, eylül ayında yıllık yüzde 24,52 aylık yüzde 6,30 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Eylül enflasyonu aylık bazda yüzde 6,30 oranında artış gösterdi. Beklenti yüzde 3,46 artacağı yönündeydi. Yıllık enflasyon ise yüzde 17,90'dan yüzde 24,52 yükselmiş oldu. Üretici fiyatları aylık bazda yüzde 10,88 artarken, yıllık Yİ-ÜFE yüzde 46,15 oldu. Bir önceki ay ağustosta enflasyon aylık bazda yüzde 2,3 artmış, yıllık enflasyon da yüzde 15,85'ten yüzde 17,90'a yükselmişti. Aynı dönemde üretici fiyatları yüzde 6,6 artarken yıllık Yİ-ÜFE yüzde 32'yi aşmıştı. İstanbul Ticaret Odası (İTO), İstanbul için eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI

Türkiye İstatistik Kurumu eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon, eylül ayında yıllık yüzde 24,52 aylık yüzde 6,30 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

Eylül enflasyonu aylık bazda yüzde 6,30 oranında artış gösterdi. Beklenti yüzde 3,46 artacağı yönündeydi.

Yıllık enflasyon ise yüzde 17,90'dan yüzde 24,52 yükselmiş oldu.

Üretici fiyatları aylık bazda yüzde 10,88 artarken, yıllık Yİ-ÜFE yüzde 46,15 oldu.

Bir önceki ay ağustosta enflasyon aylık bazda yüzde 2,3 artmış, yıllık enflasyon da yüzde 15,85'ten yüzde 17,90'a yükselmişti. Aynı dönemde üretici fiyatları yüzde 6,6 artarken yıllık Yİ-ÜFE yüzde 32'yi aşmıştı.

ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

3 Ekim Çarşamba günü açıklanacak.

İSTANBUL’UN ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI

İTO verilerine göre, İstanbul'da eylülde bir önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 4,04, toptan fiyatlar yüzde 6,47 arttı.

İstanbul Ticaret Odası (İTO), İstanbul için eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

İstanbul'da, eylül ayında bir önceki aya kıyasla perakende fiyatlar yüzde 4,04, toptan fiyatlar ise yüzde 6,47 arttı.

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı verilerine göre, Eylül 2018 itibarıyla Ücretliler Geçinme İndeksi yıllık ortalama yüzde 11,43 ve Toptan Eşya Fiyatları İndeksi yıllık ortalama yüzde 14,52 yükseldi.

İstanbul'da, eylülde perakende fiyatlarda yüzde 4,04'lük, toptan fiyatlarda ise yüzde 6,47'lik artış kaydedildi.

Söz konusu verilere yıllık bazda bakıldığında ise perakende fiyatlarda yüzde 18,54, toptan fiyatlarda yüzde 26,61 yükseliş yaşandı.

SEKTÖREL BAZDA DEĞİŞİM ORANLARI

Perakende fiyatlar, eylülde bir önceki aya kıyasla, kültür, eğitim ve eğlencede yüzde 12,98, ev eşyasında yüzde 5,45, sağlık ve kişisel bakımda yüzde 5,37, gıdada yüzde 4,78, giyimde yüzde 3,75, diğer harcamalarda yüzde 3,29, ulaştırma ve haberleşmede yüzde 1,32, konutta yüzde 1,17 arttı.

Söz konusu dönemde toptan fiyatlar ise yakacak ve enerji maddelerinde yüzde 12,69, gıda maddelerinde yüzde 8,27, kimyevi maddelerde yüzde 7,61, mensucatta yüzde 4,93, madenlerde yüzde 4,76, inşaat malzemelerinde yüzde 2,91, işlenmemiş maddelerde yüzde 1,16, yükseliş kaydetti.

EYLÜL AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ AÇIKLANDI

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketine katılan ekonomistler, eylül ayında Tüketici Fiyat Endeksinin yüzde 0,65 artmasını bekliyor.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketine katılan ekonomistler, eylül ayında Tüketici Fiyat Endeksinin (TÜFE) yüzde 0,65 artmasını bekliyor.

AA Finans'ın,TÜİK tarafından 3 Ekim Salı günü açıklanacak eylül ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi 18 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 0,65 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin eylül ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde eksi 0,01 ve en yüksek yüzde 0,90 aralığında yer aldı.

Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 9,95

Ekonomistlerin 2017 sonu enflasyon beklentisinin ortalaması yüzde 9,95 oldu. Ankete katılan ekonomistler arasında yıl sonu enflasyon beklentisinin en düşük yüzde 9,40 ve en yüksek yüzde 10,90 olduğu görüldü. Bir önceki anket döneminde yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 9,38 düzeyinde bulunuyordu.

Ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0,65) göre, bir önceki ay yüzde 10,68 olan yıllık enflasyonun, yüzde 11,20'ye yükseleceği hesaplanıyor.

AĞUSTOS AYI ENFLASYON ORANI NE KADARDI?

SON DAKİKA... Türkiye İstatistik Kurumu ağustos ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon, ağustos ayında yıllık yüzde 17,90 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu, Ağustos ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre Ağustos'ta ayında bir önceki aya göre yüzde 2,30, yıllık enflasyon ise yüzde 17,90 oldu. Ekonomistler, Ağustos ayında enflasyonun yüzde 2.15 artmasını beklerken, 2018 yılında ise enflasyonun yüzde 17.95'e çıkacağını tahmin ediyordu. Temmuz ayında açıklanan yıllık enflasyon ise yüzde 15.85 seviyesindeydi. Enflasyon verisi öncesi 6.71 TL seviyesi üzerinde hareket eden dolar TL, verinin açıklamasından sonra 6.64 seviyesine kadar geriledi.

EN YÜKSEK ARTIŞ MAL VE HİZMETLER GRUBUNDA

Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Ağustos ayında endekste yer alan gruplardan, ev eşyasında %4,56, ulaştırmada %4,45, konutta %3,85 ve haberleşmede %2,63 artış gerçekleşti.

GİYİM VE AYAKKABI UCUZLADI

Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Ağustos ayında endekste yer alan gruplardan sadece giyim ve ayakkabı grubunda %1,59 oranında düşüş gerçekleşti.

Yıllık en fazla artış %27,13 ile ulaştırma grubunda gerçekleşti

TÜFE’de, bir önceki yılın aynı ayına göre ev eşyası %23,76, çeşitli mal ve hizmetler %23,23, gıda ve alkolsüz içecekler %19,75 ve konut %16,30 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.

TEFE - TÜFE NEDİR ?

Tefe - Tüfe gayimenkul sektöründe ve Türkiye’de ekonominin temel göstergelerinden sayılan çok önemlidir değerlerdir.

Bu değerler tek tek ele alalım.?

TÜFE NEDİR ?

TÜFE’nin açılımı , ‘ Tüketici Fiyat Endeksi ‘ dir. Tüfe sayesinde enflasyonu ölçebiliriz. Tüfe değerleri Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından hesaplanır. Tüfe , daha önce satın alınmış bir malın - hizmetin , daha sonra ki bir tarihteki fiyatı ile karşılaştırılmasına yarar.

Tüfe’yi hesaplarken önc , Türkiye’nin genelini temsil eden bir örnek kitlenin bir yıl içinde hangi mal ve hizmete ne kadar para harcadığı hesaplanır. Ayrıca her mal ve hizmetin toplam içindeki ağırlıkları belirlenir.

TEFE NEDİR ?

TEFE’nin açılımı , ‘ Toptan Eşya Fiyat Endeksi ‘ dir. Kulladığımız malların tüm ham maddelerini içine alır. Yani toptan satılan malların fiyat artışlarını gösteren bir endekstir.

TÜFE ve TEFE arasında ne fark vardır ?

Tefe ve Tüfe genellikle birlikte kullanılır ve birbirlerine karşılaştırılırlar. Bu endeksler farklı değerleri gösterir.

Tefe fiyat artışlarının arz yani maliyet cephesini gösterirken Tüfe ise fiyat artışlarının talep yönünü gösterir.

Tefe de Tüfe gibi önceden endekse dahil edilmiş mallardan oluşan belirli bir malın fiyatındaki değişmeleri ölçüyor.

Tefe’yi Tüfe’den ayıran en önemli nokta tüketici fiyat endeksi direk olarak tüketicinin eline geçen malların fiyatını ölçerken, toptan eşya fiyat endeksi ise hammadde ve yarı mamullerin de fiyatını ölçüyor.

Tefe’nin kapsamı Tüfe’ye göre daha geniştir.

TEFE TÜFE’YE GÖRE KİRA ARTIŞI NASIL HESAPLANIR?

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu 344.’üncü maddesi gereğince kira artışı, “Bir önceki kira yılının ÜFE artışını geçmeyecek şekilde düzenlenir” hükmüne göre yapılır. Ancak burada kesin bir hesaplama bulunmamaktadır. TUİK’in yayımlamış olduğu Yİ-ÜFE kullanıcı rehberinde ise bu hesaplamanın iki şekilde olabileceği açıkça görülmektedir.

a-) Bir önceki yılın (2016 Kasım) aynı ayına göre değişim, (% 17,30)

b-) 12 aylık ortalama değişim (Kasım-2016 / Kasım 2017) (% 15,38)

Yukarıda da görüldüğü gibi iki oran arasında da çok büyük farklar bulunmaktadır. Bu kapsamda karışıklığın ortadan kalkması amacıyla , 6.Hukuk Dairesinin verdiği “ Kira artışı, ÜFE’nin 12 aylık ortalaması oranında artırılır.” karar ile giderilmiştir.