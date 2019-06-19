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Enerji sektörüne 2019da 250 milyon euro yatırım

Enerji sektörüne 2019da 250 milyon euro yatırım

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Sürdürülebilir Altyapı Grubu Direktörü Nandita Parshad, Türkiye`de enerji sektörüne bu yıl 250 milyon euro yatırım yapmayı planladıklarını bildirdi.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Sürdürülebilir Altyapı Grubu Direktörü Nandita Parshad, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de faaliyet  göstermeye başladıklarından itibaren sektörde gerçekleştirdikleri yatırımın 1,6  milyar euroyu bulduğunu söyledi.

Sektörde bu yılki ilk yatırımlarının İçtaş Sürdürülebilir Enerji  Yatırımları şirketine yaptıkları 100 milyon dolarlık ortaklık olduğunu hatırlatan  Parshad, "Hali hazırda 400 megavat kapasiteli 10 hidroelektrik santrali bulunan  şirket, EBRD'nin ortaklığıyla yaklaşık 250 megavata kadar rüzgar ve güneş  enerjisi yatırımları planlanıyor. Türkiye'de yenilenebilir enerji kapasitesinin  büyümesini sağlamak için bu tür sermaye yatırımları çok iyi bir yol."  değerlendirmesinde bulundu.

Parshad, bu tür yatırımların özel sektör oyuncularının elektrik  üretiminde daha fazla yer almasını sağladığını, rekabeti artırdığını ve bunun da  elektrik fiyatlarının düşmesini sağlaycağını anlattı.

Türk enerji sektöründe sermaye yatırımının yanı sıra finansman olarak  da aktif olduklarını belirten Parshad, şunları söyledi:

"Şu anda yeni yatırımlar için birçok farklı proje üzerinde  çalışıyoruz. Bu görüşmeler henüz başlangıç aşamasında olduğu için detay  veremiyorum ama yenilenebilir enerji sektörüne odaklandık ve sektörü farklı  yollarla büyütmeye devam edeceğiz. Türk enerji sektöründe hem finansman hem de  sermaye yatırımı olarak yatırımlarımızın süreceğini öngörüyoruz. Bu yıl da önceki  yıllarda olduğu gibi yatırım hacmimizi 250 milyon avro seviyesinde tutmayı  planlanıyoruz. Yatırım ortamına ve yaptığımız çalışmalara bağlı olarak bu rakamda  değişiklik olabilir."

ELEKTRİK DAĞITIMIYLA İLGİLENİYORUZ

Türkiye'de yenilenebilir enerji yatırımlarının devam etmesi için  Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması'nın devamının çok önemli  olduğunun altını çizen Parshad, EBRD dahil tüm yatırımcıların bu konuda alınacak  kararlar hakkında bilgi sahibi olması gerektiğini ifade etti.

Parshad, 2020 sonrasında nasıl bir destek mekanizmasının  kullanılabileceğine ilişkin görüşlerini kamu ile paylaştıklarını ve sektörde  yatırımları harekete geçirecek yeni mekanizmayı beklediklerini aktardı.

Türkiye'de elektrik üretiminin yanı sıra dağıtım işi ile de  ilgilendiklerini dile getiren Parshad, "Enerjinin hem daha fazla tüketiciye  ulaşması hem de yenilenebilir enerji kaynaklarının şebekeye entegrasyonunu  önemsiyoruz. Ayrıca, Türkiye'de enerji verimliliğinin özellikle kamu binalarında  yaygınlaşmasını desteklemek istiyoruz. Bu kapsamda, ilkokullardan  başlanabileceğini düşünüyoruz." diye konuştu.

Parshad, aynı zamanda, Türkiye'de sorunlu kredilerin çözümüne ilişkin  mekanizmalarla ilgili çalışmalarını derinleştirmek istediklerini ifade etti.

Bu yıl bir şirketin kredi yapılandırmasında yer aldıklarını kaydeden  Parshad, "Enerji Girişim Sermaye Fonu gibi sorunlu kredilerin çözümüne ilişkin  bir yapıda yer almamızla ilgili henüz bir davet almadık ama bu şekilde bir davet  aldığımızda tabii ki değerlendireceğiz. Bu tür bir yapı ticari ve bankacılık  gerekliliklerini karşılarsa, yer almaya hazırız fakat Türk enerji sektöründe her  sorunun ayrı bir çözüme ihtiyacı olduğunu da düşünüyorum. Bazı projelerin nakde  ihtiyacı var, bazılarının yeniden yapılandırmaya. Bu çerçevede, hem sektörü  desteklemeye hazırız." diye konuştu.

AA

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