En yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi? 2020 emekli promosyonu ücreti ne kadar?

Emekli promosyonlarının 2020 yılında ne kadar olduğu araştırılıyor. Emekli promosyonu veren bankalar hangileri? Konu ile ilgili yapılan son açıklamada, Sosyal Güvenlik Kurumu ile Ziraat Bankası’nın banka promosyonu için protokolü imzaladığı duyuruldu. 150 liraya kadar emekli maaşı olanlara 500 lira ödeme yapılacak. 1500-2500 lira arasında emekli maaşı alanlara 625 lira, 2500 lira ve üstü maaş alanlara ise 750 lira tutarında ödeme yapılacak. Ödeme işlemi peşin olacak.

BANKALARIN EMEKLİ PROMOSYON ÜCRETLERİ

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ RPOMOSYONU

1500 liraya kadar emekli maaşı olanlara 500 lira ödeme yapılacak. 1500-2500 lira arasında emekli maaşı alanlara 625 lira, 2500 lira ve üstü maaş alanlara ise 750 lira tutarında ödeme yapılacak. Ödeme işlemi peşin olacak.

TEB EMEKLİ PROMOSYON ÜCRETİ

Maaşı 999 TL’ye kadar olan emeklilere 850 TL, 1.000 TL ile 1.999 TL arasında maaş alan emeklilere 925 TL, 2.000 TL ve üzeri olan emeklilere ise 1.000 TL promosyon sunuyor.

QNB Finansbank EMEKLİ PROMOSYON ÜCRETİ

1.250 TL’ye varan nakit promosyon veriliyor.

ŞEKERBANK EMEKLİ PROMOSYON ÜCRETİ

Maaşını taşıyan emeklilere maaş tutarlarına göre 375 ila 450 TL arasında değişen promosyon ödemeleri sunuyor. Ayrıca iki otomatik ödeme talimatı verenler 150 TL, emekli müşteri yönlendirenlere ise emekli başına 150 TL veriyor.

ING BANK EMEKLİ PROMOSYON ÜCRETİ

450 TL’ye varan nakit promosyona ek olarak; Turuncu Ekstra ile 750 TL harcama yapılan her ay için 50 TL nakit promosyon veriyor.

FİBABANKA EMEKLİ PROMOSYON ÜCRETİ

450 TL promosyon ve otomatik talimat verenlere ek olarak 500 TL ödeme yapıyor.

DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYON ÜCRETİ

Emekliye 450 TL’lik nakit promosyon yanında bankaya yeni müşteri kazandıranlara emekli başına 100 TL veriyor.

AKBANK EMEKLİ PROMOSYON ÜCRETİ

Maaşa göre 300, 375, 450 lira aralığında ödeme yapıyor.