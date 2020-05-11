Emlak vergisi ödemeleri ne zaman, başladı mı? Emlak vergisi 2020 sorgulama nereden yapılır?

Emlak vergisi ödemeleri hakkında detaylı bilgi almak isteyen kişiler yoğun araştırma yapmaya devam ediyor. 2020 yılı için vergi ödemelerinin ne zaman olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Emlak vergisi ödemeleri ne zaman, başladı mı? İki eşit taksit halinde yapılan ödemeleri mayıs ayı itibari ile başladı. Emlak vergisi 2020 sorgulama nereden yapılır? Gazi, şehit, dul ve yetimlerin brüt 200 metrekareyi geçmemek şartıyla emlak vergisi ödemelerinden muaf tutuluyor. Haberimizin içerisinden konu hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

EMLAK VERGİSİ ÖDEME NASIL YAPILIR?

Vergi ödemeleri 1 Mart ve 31 Mayıs tarihleri arasında yapılacak.Ödeme ile ilgili olarak belediyelerden tahsis edilen beyanname doldurulur. Bunun yanında beyanname için başvurulurken tapu, nüfus cüzdanı ve eğer söz konusu bina ise kullanma izninin fotokopilerinin hazır bulundurulması gerekir.

Beyanname için meskenin bulunduğu adres ile mükellefin ikamet adresi ve vergi numarası bildirilmelidir. Ödemeler, taşınmazın bağlı olduğu belediyelere ya da havale ile belediyelerin banka hesaplarına yapılabilir.

EMLAK VERGİSİ 2020 SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Emlak vergisi borcu olup olmadığını sorgulamak ve teyit etmek isteyen vatandaşlar bu işlemleri belediyelerden veya internet üzerinden e-Devlet vasıtası aracılığı ile Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) sunduğu İnternet Vergi Dairesi hizmeti işlemlerinden öğrenebilir.

EMLAK VERGİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

EMLAK VERGİSİ ÖDEMEKTEN MUAF OLANLAR

Geliri olmadığını beyan eden kişiler, sadece sosyal güvenlik kurumlarından aylık alanlar, gaziler, engelliler, şehit dul ve yetimlerin brüt 200 metrekareyi geçmemek şartıyla sahip oldukları evler için herhangi bir emlak vergisi ödemesi yapmayacakları belirlendi.