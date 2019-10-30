Emlak vergisi ödeme tarihleri belli oldu

2019 yılı vergi takvimine göre emlak vergisi ödemeleri 1 Mart 2019 Cuma günü itibari ile başlayacak. İlk taksit ödemeleri 3 ay sürecek. Böylece ilk taksit ödemeleri 31 Mayıs 2019 Cuma günü sona erecek.

2019’un ikinci taksit ödemeleri ise 1 Kasım 2019 Cuma günü başlayacak. 1 ay boyunca ödenebilen ikinci taksitler 30 Kasım’ın hafta sonuna denk gelmesi nedeni ile Aralık ayına sarkabilecek.

EMLAK VERGİSİ NASIL HESAPLANIR?

Emlak vergisinin hesaplanmasında 2 temel değişken bulunmaktadır. Bunlardan birincisi Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından müştereken belirlenen bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri; İkincisi belediyelerde kurulacak taktir komisyonlarınca belirlenecek asgari ölçüde arsa metre kare birim değeri ve binanın yüz ölçümü…

Dolayısı ile bina metrekare normal inşaat maliyet bedeli merkezi olarak belirlendiğinden; bu değer belediyeden belediyeye değişiklik göstermemektedir.

Asgari ölçüde arsa metre kare birim değeri ise belediye taktir komisyonlarınca belirleneceğinden; belediyeden belediyeye farklılık göstereceği gibi, belediye içerisinde de sokak ve caddelere göre farklılaşabilecektir.

Ayrıca emlağın metrekaresi artıkça vergi değeri de artacaktır.