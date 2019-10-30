Emlak vergisi ödeme tarihleri belli oldu
Emlak vergisi ödeme tarihleri 2019 yılı vergi takviminin yayınlanması ile açıklandı. 1 Mart Cuma günü itibari ile ilk taksit ödemeleri başlayacak. 2019 yılı vergi takvimine göre ilk taksit ödemeleri 3 ay devam edecek.
2019 yılı vergi takvimine göre emlak vergisi ödemeleri 1 Mart 2019 Cuma günü itibari ile başlayacak. İlk taksit ödemeleri 3 ay sürecek. Böylece ilk taksit ödemeleri 31 Mayıs 2019 Cuma günü sona erecek.
2019’un ikinci taksit ödemeleri ise 1 Kasım 2019 Cuma günü başlayacak. 1 ay boyunca ödenebilen ikinci taksitler 30 Kasım’ın hafta sonuna denk gelmesi nedeni ile Aralık ayına sarkabilecek.
EMLAK VERGİSİ NASIL HESAPLANIR?
Emlak vergisinin hesaplanmasında 2 temel değişken bulunmaktadır. Bunlardan birincisi Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından müştereken belirlenen bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri; İkincisi belediyelerde kurulacak taktir komisyonlarınca belirlenecek asgari ölçüde arsa metre kare birim değeri ve binanın yüz ölçümü…
Dolayısı ile bina metrekare normal inşaat maliyet bedeli merkezi olarak belirlendiğinden; bu değer belediyeden belediyeye değişiklik göstermemektedir.
Asgari ölçüde arsa metre kare birim değeri ise belediye taktir komisyonlarınca belirleneceğinden; belediyeden belediyeye farklılık göstereceği gibi, belediye içerisinde de sokak ve caddelere göre farklılaşabilecektir.
Ayrıca emlağın metrekaresi artıkça vergi değeri de artacaktır.