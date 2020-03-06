Emlak vergisi ne zaman ödenir? Emlak vergisi sorgulama nasıl yapılır?

Belediyeler tarafından istenilen emlak verginsin ne zaman ödeneceği merak konusu oldu. Gayrimenkul sahibi vatandaşlar ödeme işlemlerinin nereden ve nasıl yapılacağını sorusunu araştırıyor. Her sene iki eşit taksitle ödenen vergi mükellefleri tek seferde ödemelerini de yapabiliyorlar. Emlak vergisi hakkında merak edilenler haberimizde.

2020 EMLAK VERGİSİ NE ZAMAN ÖDENİR?

Emlak vergisi ilk taksit ödemeleri Mart ve Mayıs ayları arasında yapılıyor. 1 Mart'ta başlayan vergi dönemi, 31 Mayıs'ta sona eriyor. Vergide ikinci taksit ödemeleri ise Kasım ayı içerisinde yapılıyor.

EMLAK VERGİ BORCU SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Emlak vergi borcu sorgulaması E-devlet üzerinden yapılmaktadır.

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EMLAK VERGİSİ NE KADAR?

Normal Yörelerde Büyükşehir Belediyesi

Binalarda Binde 2 Binde 4

Meskenlerde Binde 1 Binde 2

Arazilerde Binde 1 Binde 2

Arsalarda Binde 3 Binde 6

EMLAK VERGİSİ ÖDEMEME CEZASI NE KADAR?

Vergi süresi içinde ödenmezse, her ay için yüzde 2 oranında gecikme zammı uygulanıyor.

EMLAK VERGİSİ NASIL HESAPLANIR?

Emlak vergisinin hesaplanmasında 2 temel değişken bulunmaktadır. Bunlardan birincisi Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından müştereken belirlenen bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri; İkincisi belediyelerde kurulacak taktir komisyonlarınca belirlenecek asgari ölçüde arsa metre kare birim değeri ve binanın yüz ölçümü.

Dolayısı ile bina metrekare normal inşaat maliyet bedeli merkezi olarak belirlendiğinden; bu değer belediyeden belediyeye deİR?İİİİFGHğişiklik göstermemektedir.

Asgari ölçüde arsa metre kare birim değeri ise belediye taktir komisyonlarınca belirleneceğinden; belediyeden belediyeye farklılık göstereceği gibi, belediye içerisinde de sokak ve caddelere göre farklılaşabilecektir.