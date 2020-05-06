Emlak vergisi mayıs ayı ödemeleri başladı! Emlak vergisi ödeme nereden yapılır? İşte vergi sorgulama ekranı...

Emlak vergisi ödeme nereden yapılır? sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Her yıl iki eşit taksit şeklinden ödemesi yapılan emlak vergisinin ilk ödemeleri mayıs ayında başladı. İkinci taksit ödemeleri ise kasım ayında olacak. E-devlet üzerinden yapılacak olan sorgulamalar hakkında detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

EMLAK VERGİSİ ÖDEME NASIL YAPILIR?

Ödeme ile ilgili olarak belediyelerden tahsis edilen beyanname doldurulur. Bunun yanında beyanname için başvurulurken tapu, nüfus cüzdanı ve eğer söz konusu bina ise kullanma izninin fotokopilerinin hazır bulundurulması gerekir. Beyanname için meskenin bulunduğu adres ile mükellefin ikamet adresi ve vergi numarası bildirilmelidir. Ödemeler, taşınmazın bağlı olduğu belediyelere ya da havale ile belediyelerin banka hesaplarına yapılabilir.

EMLAK VERGİSİ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ.

EMLAK VERGİSİ 2020 SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Emlak vergisi borcu olup olmadığını sorgulamak ve teyit etmek isteyen vatandaşlar bu işlemleri belediyelerden veya internet üzerinden e-Devlet vasıtası aracılığı ile Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) sunduğu İnternet Vergi Dairesi hizmeti işlemlerinden öğrenebilir.

EMLAK VERGİSİ ÖDEMEKTEN MUAF OLANLAR

Geliri olmadığını beyan eden kişiler, sadece sosyal güvenlik kurumlarından aylık alanlar, gaziler, engelliler, şehit dul ve yetimlerin brüt 200 metrekareyi geçmemek şartıyla sahip oldukları evler için herhangi bir emlak vergisi ödemesi yapmayacakları belirlendi.