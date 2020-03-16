Emlak vergisi hesaplama nasıl yapılır? Emlak vergisi ne kadar? İşte emlak vergisi sorgulama ekranı!

Emlak vergisi, gayrimenkul sahiplerini yakından ilgilendiren konular arasında yerini alıyor. İlk ödemelerin ne zaman yapılacağı sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Emlak vergisi sorgulama nasıl yapılır? Vergiler her yıl ki eşit taksit halinde belediyelere ödeniyor ve belediyeler için önemli bir gelir kaynağı olarak görülüyor. Emlak vergisi hesaplama nasıl yapılır? Vergi ödemeleri tek seferde de uygulanabiliniyor. Konu hakkında detaylı bilgi haberimizde.

EMLAK VERGİSİ 2020 NE ZAMAN ÖDENİR?

Emlak vergisi 2020 ilk taksit ödemeleri mart ve nisan ayından yapılacak. 1 Mart’ta başlayan ödemeler 31 Mayıs’ta sona eriyor. İkincş taksit ödemesi ise kasım ayında yapılacak.

EMLAK VERGİ BORCU SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Emlak vergi borcu sorgulaması E-devlet üzerinden yapılmaktadır. Aşağıda verdiğimiz link üzerinden vergi ödemenizi sorgulayabilirsiniz.

VERGİ BORCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN.

EMLAK VERGİSİ NE KADAR?

Normal Yörelerde Büyükşehir Belediyesi

Binalarda Binde 2 Binde 4

Meskenlerde Binde 1 Binde 2

Arazilerde Binde 1 Binde 2

Arsalarda Binde 3 Binde 6

EMLAK VERGİSİ NASIL HESAPLANIR?

Emlak vergisinin hesaplanmasında 2 temel değişken bulunmaktadır. Bunlardan birincisi Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından müştereken belirlenen bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri; İkincisi belediyelerde kurulacak taktir komisyonlarınca belirlenecek asgari ölçüde arsa metre kare birim değeri ve binanın yüz ölçümü.

Dolayısı ile bina metrekare normal inşaat maliyet bedeli merkezi olarak belirlendiğinden; bu değer belediyeden belediyeye deİR?İİİİFGHğişiklik göstermemektedir.

Asgari ölçüde arsa metre kare birim değeri ise belediye taktir komisyonlarınca belirleneceğinden; belediyeden belediyeye farklılık göstereceği gibi, belediye içerisinde de sokak ve caddelere göre farklılaşabilecektir.