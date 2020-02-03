Emlak vergisi 2020 ne zaman? Bu yıl emlak vergisi ne kadar ödenecek?

Emlak vergisi, gayrimenkul sahipleri tarafından ödeniyor. Vergi senede toplam iki taksit halinde ödenebiliyor. 2019'un ikinci taksit ödemeleri en son Kasım ayının sonunda yapıldı. Vergi mükellefleri 2020'nin ilk taksit ödemelerinin ne zaman yapılacağını öğrenmek istiyor. Emlak vergisi ödemeleri belli bir süre zarfı içerisinde ilçe belediyelerine ödeniyor. Ayrıca anlaşmalı bankalar aracılığı ile vergi dairesinin internet şubesinden de ödeme yapılabiliyor. Peki, bu yıl emlak vergisi ne kadar ödenecek? yanıtı haberimizde..

EMLAK VERGİSİ 2020 NE ZAMAN?

Emlak vergisi ilk taksit ödemeleri Mart ve Mayıs ayları arasında yapılıyor. 1 Mart'ta başlayan vergi dönemi, 31 Mayıs'ta sona eriyor. Vergide ikinci taksit ödemeleri ise Kasım ayı içerisinde yapılıyor.

EMLAK VERGİSİ NE KADAR?

Normal Yörelerde Büyükşehir Belediyesi

Binalarda Binde 2 Binde 4

Meskenlerde Binde 1 Binde 2

Arazilerde Binde 1 Binde 2

Arsalarda Binde 3 Binde 6

EMLAK VERGİSİ ÖDEMEME CEZASI NE KADAR?

Vergi süresi içinde ödenmezse, her ay için yüzde 2 oranında gecikme zammı uygulanıyor.

EMLAK VERGİSİ NASIL HESAPLANIR?

Emlak vergisinin hesaplanmasında 2 temel değişken bulunmaktadır. Bunlardan birincisi Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından müştereken belirlenen bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri; İkincisi belediyelerde kurulacak taktir komisyonlarınca belirlenecek asgari ölçüde arsa metre kare birim değeri ve binanın yüz ölçümü..

Dolayısı ile bina metrekare normal inşaat maliyet bedeli merkezi olarak belirlendiğinden; bu değer belediyeden belediyeye değişiklik göstermemektedir.

Asgari ölçüde arsa metre kare birim değeri ise belediye taktir komisyonlarınca belirleneceğinden; belediyeden belediyeye farklılık göstereceği gibi, belediye içerisinde de sokak ve caddelere göre farklılaşabilecektir.

Ayrıca emlağın metrekaresi artıkça vergi değeri de artacaktır.

EMLAK VERGİSİ NEDİR?

Emlak vergisi, tapu kayıtlarında geçen, kendi adınıza ait olan konut, arsa, arazi ve bina gibi taşınmaza sahip olan herkesin ödemekle yükümlüğü olduğu vergidir.

1986 yılında çıkan bu vergi sene de bir sefer de ya da iki seferde ödenebilen, taşınmazın bulunduğu belediyelerce tahsili yapılan, taşınmaz mal varlığı için devlete ödenen vergidir.