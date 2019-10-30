Emlak vergisi 2019 ödeme tarihi ne zaman? Emlak vergisi sorgulama ve hesaplama

Emlak vergisi sorgulama ve hesaplama ekranı araştırılan konular arasında yer alıyor. Emlak vergisi ödeme tarihleri ne zaman? Tapu kayıtlarında geçen, kendi adınıza ait olan konut, arsa, arazi ve bina gibi taşınmaza sahip olan herkesin ödemekle yükümlüğü olduğu emlak vergisi, iki taksit şeklinde yatırılıyor. 1 Mart Cuma günü itibari ile ilk taksit ödemeleri başladı. 2019 yılı vergi takvimine göre ilk taksit ödemeleri 3 ay devam etti. Peki ikinci taksit ödemeleri ne zaman yapılacak?

EMLAK VERGİSİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

2019’un ikinci taksit ödemeleri ise 1 Kasım 2019 Cuma günü başlayacak. 1 ay boyunca ödenebilen ikinci taksitler 30 Kasım’ın hafta sonuna denk gelmesi nedeni ile Aralık ayına sarkabilecek.

EMLAK VERGİSİ NASIL HESAPLANIR?

Emlak vergisinin hesaplanmasında 2 temel değişken bulunmaktadır. Bunlardan birincisi Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından müştereken belirlenen bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri; İkincisi belediyelerde kurulacak taktir komisyonlarınca belirlenecek asgari ölçüde arsa metre kare birim değeri ve binanın yüz ölçümü…

Dolayısı ile bina metrekare normal inşaat maliyet bedeli merkezi olarak belirlendiğinden; bu değer belediyeden belediyeye değişiklik göstermemektedir.

Asgari ölçüde arsa metre kare birim değeri ise belediye taktir komisyonlarınca belirleneceğinden; belediyeden belediyeye farklılık göstereceği gibi, belediye içerisinde de sokak ve caddelere göre farklılaşabilecektir.

Ayrıca emlağın metrekaresi artıkça vergi değeri de artacaktır.

EMLAK VERGİSİ NEDİR?

Emlak vergisi, tapu kayıtlarında geçen, kendi adınıza ait olan konut, arsa, arazi ve bina gibi taşınmaza sahip olan herkesin ödemekle yükümlüğü olduğu vergidir.

1986 yılında çıkan bu vergi sene de bir sefer de ya da iki seferde ödenebilen, taşınmazın bulunduğu belediyelerce tahsili yapılan, taşınmaz mal varlığı için devlete ödenen vergidir.