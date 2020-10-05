Emlak Katılım şubeleşmede hedef büyüttü

Emlak Katılım Genel Müdürü Nevzat Bayraktar Kovid-19 salgınında Türkiye’nin, zamanında attığı adımlarla oluşan güven ortamının, kendilerine güç verdiğini belirterek, şöyle devam etti:

YÜZDE 76,1’LİK BÜYÜME



“Salgının negatif etkilerine rağmen aktif büyüklüğümüzü 9,2 milyardan 16,2 milyar TL’ye taşıyarak yüzde 76,1’lik bir büyüme sağladık. Kullandırdığımız fon büyüklüğümüz 11 milyar TL’yi geçti.”

ALTIN PORTFÖYE GİRDİ



Nevzat Bayraktar, Emlak Katılım olarak Altın Katılma Hesabı ile verdikleri hizmetlere bir yenisini eklediklerini de belirterek, bu sayede müşterilere altını bir yatırım aracı olarak kullanma imkanı sağladıklarını sözlerine ekledi.