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01 Haziran 2019 Cumartesi 08:00 | Son Güncelleme: 01 Haziran 2019 Cumartesi 08:00

Eminevim yıl sonuna kadar 500 kişiyi daha işe alacak

Eminevim yıl sonuna kadar 500 kişiyi daha işe alacak

Emin Üstün, “ Sayın Cumhurbaşkanımızın istihdam çağrısına destek vermek amacıyla yıl sonuna kadar 500 kişiyi daha iş imkânı sağlayacağız” dedi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın istihdam çağrısına Eminevim’den destek geldi. 2019 başından bugüne dek yaklaşık 250 kişiye istihdam sağladıklarını belirten Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün, “Sayın Cumhurbaşkanımızın istihdam çağrısına destek vermek amacıyla yıl sonuna kadar 500 kişiyi daha iş imkânı sağlayacağız. İstihdam sayımızı yüzde 35 artırarak çalışan sayımızı toplamda 1852’ye çıkaracağız.  Ülkemizin içinde bulunduğu zorlu süreçte işsizliğin önüne geçecek yatırımlara ağırlık vereceğiz” dedi. Eminevim’in Türkiye’nin dört bir yerine yayılmış 103 şubesiyle çalışmalarına hız kesmeden devam ettiğini vurgulayan Emen Üstün, “Daha geniş kitlelere ulaşmak adına şube sayımızı yıl sonuna kadar 129’a çıkaracağız" dedi.

YATIRIMA DEVAM EDECEK 

İşsizliğin en büyük nedenlerinden birinin yatırımların durması olduğunu kaydeden Üstün, “Emin Grup olarak biz yatırımlarımıza devam edeceğiz” diye konuştu.

140 bin teslimat 

Küçük birikimlerle bu zamana kadar 140 bin aileyi ev veya otomobil sahibi yaptılranını ifade eden Emin Üstün, “Şu an sistemde 105 bin aktif müşterimiz bulunuyor ve her ay 5 bin civarı yeni başvuru alıyoruz” dedi. 

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