Emekliye yüzde 66 promosyon zammı

Yaklaşık 13 milyon emeklinin merakla beklediği banka promosyonunda yeni ‘taban tarife’ belli oldu. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Ziraat Bankası arasında yapılan görüşmeler sonrasında promosyon ücretlerine önümüzdeki 3 yıl için yüzde 66 zam yapıldı. İki kurum arasında dün imzalanan anlaşmaya göre maaşı 1500 TL’ye kadar olan emeklilere 500 TL, 1500-2500 TL arasında olan emeklilere 625 TL, 2500 TL üstünde olanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi yapılacak. Daha önce bu rakam 300-450 lira aralığındaydı.

DİĞERLERİ SIRADA



En fazla emekli aylığı ödemesi gerçekleştiren Ziraat promosyon ödemelerinin yüzde 40’ını gerçekleştiriyor. Özel bankalar ise Ziraat’in açıkladığı tutarın altında promosyon ödemesi yapamayacak. SGK yönetimi diğer kamu bankaları ile de promosyon anlaşmaları imzaladıkça bunu duyuracağını bildirdi.

Anlaşmaya, SGK Başkan Vekili İsmail Yılmaz (solda) Ziraat Bankası Pazarlama Grup Başkanı Turgut Gülcihan imza attı.

ÖDEMELER HEMEN



Yeni promosyon tarifesi Ziraat Bankası Pazarlama Grup Başkanı Turgut Gülcihan ile birlikte düzenlediği imza töreninde duyuran SGK Başkan Vekili İsmail Yılmaz, yeni tarifede bir önceki döneme göre yüzde 66 oranında artış sağladıklarını söyledi. Yılmaz “Belirlediğimiz tutarlar bizim asgari olarak belirlediğimiz tutarlardır” dedi. Turgut Gülcihan ise başvuru yapılır yapılmaz ödemeye başlayacaklarını söyledi.

9 milyar lira ödenecek

Önceki dönemde 12 milyon emekliye bankalar tarafından 4,6 milyar lira tutarında promosyon ödemesi yapıldığı bilgisini veren Yılmaz “Önümüzdeki dönemde 13 milyon emeklimize yaklaşık 9 milyar lira tutarında promosyon ödemesinin yapılmasını öngörüyoruz” dedi. Yılmaz “Emekli aylığı ödeyen en büyük pay Ziraat Bankamıza ait. Bu oran da yaklaşık yüzde 40 civarında olacak diye tahmin ediyoruz” şeklinde konuştu.

ÖZEL BANKALAR İLK GÜNDEN YARIŞA GİRDİ, 2250 LİRA NAKİT VEREN DE VAR



Emekliye banka promosyonunda Ziraat Bankası’nın 500-750 lira aralığında belirlediği taban rakamın ardından özel bankalar da harekete geçti. Bazı bankalar ek ürün koşulu olmadan 2250 liraya varan nakit ödeme sözü verdi. Garanti ve Yapı Kredi yeni tarifelerini duyururken, İş Bankası ve TEB’in de bugün açıklama yapması bekleniyor. QNB Finansbank’ın da aralarında bulunduğu bazı bankalar ise SGK-Ziraat arasındaki anlaşmayı beklemeden yeni tariferini ocak ayından itibaren duyurmaya başlamıştı. Promosyon yarışında ilk gün açıklanan kampanyalar şöyle:

Garanti: Banka dün yaptığı duyuruda ek ürün koşulu olmadan, 1.200 TL’ye varan nakit promosyon ödemesi yapacağını duyurdu. Banka emekliye yüzde 0.99 faizle özel ihtiyaç kredisi imkanı da tanıyacak.

QNB Finansbank: 1.250 TL’ye varan nakit promosyon veriliyor.

Yapı Kredi: 1000 TL’lik nakit indirimin yanında 1 yıl acil sağlık hizmeti üyeliği ile doktorlu ambulans ve telefonla tıbbi danışmanlık hizmeti verecek.

ING Bank: 450 lira nakitin yanında Turuncu Ekstra üzerinden aylık 750 lira harcama yapılması halinde bin 800 TL ödeyecek. Toplam ödeme 2250 lira olacak.

Şekerbank: 2 otomatik talimatına 150 lira, 10 kişi ile sınırlı olmak üzere emekli getiren için de 150 lira ödüyor.