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05 Haziran 2019 Çarşamba 08:00 | Son Güncelleme: 05 Haziran 2019 Çarşamba 08:00

Emekliye temmuzda çifte zam

Emekliye temmuzda çifte zam

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşına yılın ilk yarısında gerçekleşen TÜFE oranında zam gelecek.

Enflasyon tahminlerine göre bu grup toplam yüzde 6.7 oranında zam alacak. Memur emeklilerinin ise enflasyon farkıyla birlikte yüzde 7.7 zam alması bekleniyor. Bu durumda maaş sınırı bin 224 lira 81 kuruştan bin 319 lira 12 kuruşa ulaşacak. Yani maaşı bin 319 liranın altında olanlara yüzde 5, üstünde olanlara yüzde 4 oranında ek ödeme verilecek. 

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