Temmuz emekli maaş zammı için güncel açıklamalar yoğun bir şekilde takip ediliyor. Zam bekleyen tüm vatandaşlar, Emekliye Temmuz zammı ne kadar yapılacak? Temmuz emekli maaş zammı 2020 ne olacak? gibi soruların yanıtlarını araştırıyorlar. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yılın ilk yarısında gerçekleşecek enflasyon oranına göre zam almayı bekliyorlar. Emekliye Temmuz zammına dair tüm detayları sizler için derledik..

EMEKLİYE TEMMUZ ZAMMI NE KADAR YAPILACAK?



2020 yılı için açıklanan ilk 5 ayın rakamlarına göre enflasyon yüzde 4,56 artmış durumda. Memurlar 2020'nin ilk altı ayı için yüzde 4 zam aldı. 2. altı ayı için de yüzde 4 zam alacak.

Memurlar için yüzde 0,56 enflasyon farkı oluşmuş durumda. Haziran enflasyonu ile beraber memurların alacağı enflasyon farkı netleşmiş olacak.

GÖZLER TEMMUZ ZAMMINA ÇEVRİLDİ

Ekonomistlerle yapılan beklenti anketinde, enflasyon tahmini Nisan ayı için yüzde 0.93, Mayıs ayı için yüzde 0.70, Haziran ayı için yüzde 0.43 olarak gerçekleşti. Bu tahmine göre; ilk 6 aylık enflasyon yüzde 4.4 olacak.

Memurlar ve emekliler kesin zam oranını 3 Temmuz'da öğrenecek. Aynı ay içerisinde zamlar hesaba yatırılacak.