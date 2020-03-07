Emekliye promosyon 2.550 liraya çıktı

ING Türkiye, 750 TL’ye varan nakit promosyona ek olarak; Turuncu Ekstra ile 750 TL harcamaya her ay için de 50 TL nakit verecek. Böylece 3 yıl için ek bin 800 TL’lik promosyon da eklendiğinde emekliye 2 bin 550 TL’ye varan nakit verilecek. VakfıfBank ise aylık maaşı 1.500 TL’ye kadar olanlar toplam net 500 TL, 1.500 TL ila 2.500 TL arasında olanlar toplam net 625 TL, 2.500 TL ve üzeri olanlara ise toplam net 750 TL promosyon ödemesi yapacak.