Emekliye günlüğü 60 liradan tatil fırsatı

Emeklilere paket turlarıyla ucuz tatil imkanı sunan Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), otellerde indirim avantajı da sağlıyor. Derneğin kendine ait iki tatil köyünde de emekliler, tam pansiyon tatil yapabiliyor. Emekliler tüm bu imkanlardan aylık 2 liralık üyelikle faydalanıyor.

İKİ KİŞİ 120 LİRA

Tatil köyü, Erdek'in Narlı köyünde deniz kıyısında bulunuyor. Geçen sezonki fiyatı günlük 60 lira olan tesisin bu yılki fiyatı henüz açıklanmadı. Tesiste açık büfe sabah kahvaltısı, öğle, akşam yemeği, çay, kahve, soğuk içecekler ve su; tesiste konaklayan üyelere ücretsiz olarak sunuluyor. Dernek üyeleri çift olarak kalacaksa 120, tek kişi 60 lira ödüyor. Tesiste kalmak için illa derneğe üye olmak gerekmiyor. Üyelik dışı gelenlerse kişi başı 90 liraya tatil yapabiliyor. Tesiste 150 yatak varken, her sene yaklaşık 2 bin emekli aileleriyle birlikte uygun şartlarda tatil yapıyor. Odalar televizyon, buzdolabı bulunurken, tesiste okuma salonuyla oyun salonu da var. TÜED’in Ankara misafirhanesinde de emekliler aynı fiyat ve şartlardan faydalanabiliyor.

YENİ KAMPANYA HAZIRLANMALI

Çalışma Bakanlığı geçen yıl 'Bir milyon emekliye ucuz tatil' projesi için çalışma başlatmıştı. Bunun için turizmciler ve Türk Hava Yolları yetkilileriyle görüşmeler yapılarak, emeklilerin Ege ve Akdeniz'de eylül,ekim ve kasım aylarında hesaplı tatil yapması amaçlanmıştı.Projenin devam etmesi gerektiğini söyleyen Türkiye Emekliler Derneği Hukuk Danışmanı Cafer Tufan Yazıcıoğlu, emeklilerin yüzde 90’ının tatile çıkamadığını söyledi. Yazıcıoğlu, turizmci ve bakanlığın işbirliğiyle emeklilere hesaplı tatil fırsatının sunulabileceğini söyledi.

(Güneş)