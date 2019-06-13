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13 Haziran 2019 Perşembe 08:08 | Son Güncelleme: 13 Haziran 2019 Perşembe 08:47

Emekliye en az 2 bin 20 lira ödenecek

Emekliye en az 2 bin 20 lira ödenecek

Türkiye genelindeki 12.5 milyon emekli, maaşlarına bu yılın ilk zammını ocak ayında alırken, ikinci zammı ise temmuzda görecek.

Yılda 2 kez enflasyon oranında zam alan emekliler, ayrıca bayramlarda da ikramiye alıyor. Bu tablonun dışında, 1.000 liranın altında maaş alan 150 bin emeklinin aylığı, yeni yasayla birlikte 2019’da 1.000 liraya yükseltildi ve bu konudaki mağduriyetler giderildi.

YAŞLILIK ENFLASYONU FORMÜLÜ

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Hukuk Danışmanı Cafer Yazıcıoğlu, emeklilerin maaş zammı için kullanılan enflasyon oranının TÜİK verilerine göre değil, emeklinin daha çok harcama yaptığı ürünler üzerinden belirlenecek enflasyona göre hesaplanması gerektiğini söyledi. TÜİK enflasyon sepetinde emeklileri ilgilendirmeyen birçok maddenin yer aldığını belirten Yazıcıoğlu, “Bu sebeple yaşlılık enflasyonu yapılmalı ve asgari ücretin arttığı oranda emekli maaşları da artırılmalı” dedi.

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