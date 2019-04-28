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  3. Emekliye 220 TL ek ödeme geliyor

Emekliye 220 TL ek ödeme geliyor

Emekliye 220 TL ek ödeme geliyor

Temmuzda tüm emeklilerin hem maaşları, hem de her ay aldıkları ek ödemeleri 51 ila 220 lira artacak. Yüzde 5 ek ödeme için maaş sınırı da bin 310 liraya yükselecek.

Yaklaşık 12.3 milyon emeklinin temmuzda geliri artacak. SSK ve Bağ-Kur’luların maaşına ilk 6 aylık TÜFE oranında zam, memur emeklilerine ise yüzde 5 artış ve oluşursa enflasyon farkı yansıtılacak. Enflasyon tahminlerine göre SSK ve Bağ-Kur’lular yüzde 5.86, memur emeklileri ise yüzde 5+2 zam alacak. 

temmuz emekli maaşı

AYLIK SINIRI DEĞİŞİYOR 

Temmuz’da maaşlar artacağından, her ay verilen ek ödemelerin tutarları da yükselecek. Maaşın yüzde 4’ü, 5’i oranında verilen ek ödemenin tutarı, yeni aylıktan hesaplanacağı için zamlanacak. Ayrıca yüzde 5 ek ödemeden yararlanma sınırı yükselecek. Memur maaş katsayısındaki artış yüzde 7 olursa, yeni sınır bin 224 lira 81 kuruştan bin 310 lira 54 kuruşa ulaşacak.

BİN TL MAAŞA, BİN 111 TL

Yani maaşı bin 310 lira 54 kuruşun altında olanlara yüzde 5, üstündekilere yüzde 4 ek ödeme verilecek. Net maaşı bin lira olan emekli ek ödemeyle bin 50 lira alıyorken; zam yüzde 5.86 olursa net maaşı bin 58 liraya, ek ödemeyle birlikte eline geçecek para bin 111 liraya çıkacak.

(Güneş)

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