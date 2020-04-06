Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman verilecek? Emekli bayram ikramiyesi yatırılma tarihi netleşti!

Binlerce emeklinin heyecanla beklediği emekli bayram ikramiyeleri yatırılma tarihi belli oldu. Ramazan Bayramı için verilecek emekli bayram ikramiyesi vatandaşların cebini rahatlatacak ve bu zor günlerde destek olacak. Corona virüs nedeniyle yaşanan zor günlerde vatandaşlara destek olması amacıyla erkene çekilen bayram ikramiyelerinin ayın kaçında yatacağı netleşiti. Peki, Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? İşte detalyar...

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN VERİLECEK?



Yaklaşık 12 milyon emeklinin Ramazan Bayramı ikramiyelerinin ödemesi yarın itibarıyla başlıyor. SSK’lılar 7-10 Nisan Tarihleri Arasında, Bağ-Kur’lular ve Emekli Sandığı Emeklileri de 11 Nisan’da Bayram İkramiyesi Alacak.

Buna göre ikramiyeler 4A (SSK) kapsamında olanlara tahsis numarasının son rakamına göre normalde emekli aylığı aldıkları ödeme günü;

17, 18, 19 Nisan olanlar için 7 Nisan,

20, 21, 22 Nisan olanlar için 8 Nisan,

23, 24 Nisan olanlar için 9 Nisan,

25, 26 Nisan olanlar için 10 Nisan’da,

4B (Bağ-kur) ve (Emekli Sandığı) kapsamında olanlara ise 11 Nisan’da

aylık aldıkları Banka / PTT Şubelerine yatacak.