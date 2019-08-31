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  3. TEB'den emeklilere yüzde 1.29 faizli özel ihtiyaç kredisi

TEB'den emeklilere yüzde 1.29 faizli özel ihtiyaç kredisi

TEB'den emeklilere yüzde 1.29 faizli özel ihtiyaç kredisi

Türk Ekonomi Bankası (TEB), Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emeklisi olup emekli maaşını TEB’e taşıyan müşterilerine yüzde 1,29 faizle ihtiyaç kredisi veriyor.

Müşterilerin TEB’in avantajlı faiz oranıyla ihtiyaç kredisi kampanyasından yararlanması için sadece 36 ay taahhütle emekli maaşını TEB’e taşıması yeterli. TEB Emekli maaş müşterileri 450TL’ye varan promosyondan da yararlanmaya devam ediyor. Emekli müşterileri için özel müşteri hizmeti hattı da kuran TEB, emeklilerin bu hattan ve internet bankacılığından yapacakları eft ve havale işlemlerinden ücret almıyor. Ayrıca TEB, yakınlarına tavsiye ederek TEB’e katılmasını sağlayan müşterilerine de 100 TL ödüyor.

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