Emeklilere bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Bayram ikramiyesi ödeme tarihleri!

Emekli maaşı bayram ikramiyesinin ne zaman yatacağı araştırılan konuların arasında yer alıyor. Ramazan ayına girilmesiyle birlikte gözler Ramazan Bayramı için ödenecek olan bayram ikramiyesine çevrildi. Ramazan ve Kurban ayları için emeklilere ikramiye ödemesi yapılacak. 2019 itibariyle bu miktar her bayram için 1000 TL olarak belirlendi. Emekli maaşı bayram ikramiyesinin ne zaman yatacağına haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

EMEKLİLERE BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Geçtiğimiz sene ödenmeye başlanan emekli bayram ikramiyeleri her yıl dini bayramlar öncesi verilmeye devam edecek. İkramiyeler yıl içinde Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde verilecek. Bu yıl yaklaşık 12.5 milyon kişi bin lira bayram ikramiyesi alacak. İkramiyelerin 27-31 Mayıs tarihleri arasında bayramdan önce hesaplarda olacağı belirtiliyor.

BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

12 milyondan fazla emeklinin yararlandığı emekli bayram ikramiyesi geçtiğimiz yıl toplamda 2 bin TL olarak verildi. 2019 yılında Ramazan bayramında 1000 TL ve Kurban Bayramında da 1000 TL olmak üzere maaşlarla birlikte vatandaşların hesaplarına maaşları ile birlikte yatırılacak. 2019 yılında bayram ikramiyelerine zam yapılıp yapılmayacağı belli olmadı. Enflasyon oranına göre yapılacak çalışmalar neticesinde yeni rakamın netleşmesi bekleniyor.

BAYRAM İKRAMİYESİ KİMLERE ÖDENİR?

Ödemenin yapılacağı tarihte Kurumumuzdan emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlara ödenir. Ayrıca Kurumdan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine bayram ikramiyesi ödenir.

YENİ EMEKLİLER DE İKRAMİYE ALACAK

Ödemelerin yatırıldığı tarihe kadar emekli aylığı bağlananlar da bu yılın ilk ikramiyesinden yararlanacak. Yeni emekliler, bu tarihten itibaren verilecek tüm bayram ikramiyelerini alabilecek, 2019’da 2 bin lirayı cebine koymuş olacak.

HAZİRAN'DA EMEKLİ OLANA İKİNCİSİ ÖDENECEK

Ağustos da emekliler için yine ikramiye ayı olacak. Emeklilere, bu yılın ikinci bayram ikramiyesi ödenecek. Kurban Bayramı 11-14 Ağustos'ta kutlanacak. Arefe günü de 10 Ağustos Cumartesi gününe denk geliyor. İkramiyenin de bu tarihten önce, 5-9 Ağustos'ta ödenmesi bekleniyor. Yine bu tarihe kadar emekli olanlar da 1000 liralık ikramiyeden yararlanabilecek. İlk ikramiyeden sonra emekli aylığı bağlananlar, 2019'u bin lira ikramiye ile kapatacak. İkramiye ödemelerinin yapılacağı kesin tarih Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından duyurulacak.

DUL VE YETİM AYLIĞI ALANLARA BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?

Vefat eden sigortalılarımızdan dolayı gelir ve/veya aylık almakta olan hak sahiplerinin bayram ikramiyesi ödemesi hak sahiplerinin hisseleri oranında ödenir. Örneğin; eşinin vefat etmesi nedeniyle %50 hisse oranı ile eşe, %25 hisse oranı ile yetim çocuğa ölüm aylığı ödenmesi halinde; 1.000 TL tutarındaki bayram ikramiyesi hak sahiplerine hissesi oranı esas alınarak ödeneceğinden, eşe 500 TL, yetim çocuğa ise 250 TL tutarında bayram ikramiyesi ödemesi yapılır.