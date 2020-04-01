Emeklilere 1000 TL ne zaman verilecek? Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Emeklilere 1000 TL ne zaman verilecek? sorusunun yanıtı gündemde merakla araştırılan konular arasında yer alıyor. Corona virüs salgını kapsamında alınan önlemler dahilinde emeklilere ödenen bayram ikramiyelerinin bu sene erken verileceği Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından açıklanmıştı. Bu ödemelerin ne zaman hesaplara yatırılacağı merak ediliyor. Detaylar haberimizde..

BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk 12 milyon emeklinin Ramazan Bayramı ikramiyelerinin 7-11 Nisan tarihleri aralığında ödeneceğini açıkladı.

Yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında bayram ikramiyesi ödemelerini öne çektiklerini hatırlatan Bakan Selçuk; “Buna göre ikramiyeler 4a (SSK) kapsamında olanlara tahsis numarasının son rakamına göre;

17, 18, 19 olanlar için 7 Nisan, 20, 21, 22 olanlar için 8 Nisan, 23, 24 olanlar için 9 Nisan, 25, 26 olanlar için 10 Nisan’da, 4b (Bağ-kur) ve (Emekli Sandığı) kapsamında olanlara ise 11 Nisan’da ödenecek.” dedi.

“Yaklaşık 12 milyon emekli ve hak sahibinin Bayram İkramiyelerini ödüyoruz”

Bakan Selçuk, “Bu kapsamda, yaklaşık 12 milyon emekli ve hak sahibinin Bayram İkramiyelerini ödüyoruz.” dedi.

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EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

Emeklilere 2020'de iki kez bayram ikramiyesi ödenecek. Tutarlarda değişiklik olmazsa Ramazan ve Kurban Bayramı için biner lira ödenecek.

HANGİ EMEKLİLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALABİLİR?

Emekli bayram ikramiyelerinden yararlanabilecek emekliler şu şekilde sıralanıyor:

– SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri

– Şehit yakınları ve gaziler

– Ölüm aylığı alanlar

– Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar,

– Geçici köy korucuları

– Şeref aylığı alanlar

– Şampiyon sporcular,

– Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri,

– Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri bayram ikramiyesinden faydalanabilecekler.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR?

Bakan Selçuk, ‘Ekonomik İstikrar Kalkanı’ paketinin detaylarına değindi. Paketin çalışma hayatının tüm taraflarının yanı sıra emeklilere yönelik de tedbirler içerdiğini belirten Selçuk, bu kapsamda en düşük emekli aylığının 1500 liraya yükseltildiğini vurguladı.