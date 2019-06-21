Emekli Temmuz 2019 zammı ne kadar? Son dakika emekli maaşı zammı haberleri

Emekli Temmuz 2019 zammı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Milyonlarca emekli Temmuz 2019 zammı ne kadar? Son dakika emekli maaşı zammı haberlerini yakından takip ediyor. Bilindiği gibi emeklilere her 6 ayda bir defa enflasyon oranına göre zam yapılıyor. Zamların ilki Ocak diğeri ise Temmuz ayında yapılıyor. SGK ve BAĞ-KUR emeklileri ocak ayında yüzde 10,19 maaş zammı aldılar. Memur ve emekli maaşlarına yüzde 4 + enflasyon farkı ile yüzde 10.7 maaş zammı yapıldı. Şimdi sıra temmuz zammına geldi. SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileriyle görevdeki memurların temmuz zamları belli olacak. İlk altı aylık enflasyonun yüzde 6.7 olması bekleniyor. İşte emekli Temmuz zammı ile ilgili merak edilen detaylar…

EMEKLİ TEMMUZ 2019 ZAMMI NE KADAR?

Emeklilere ve memurlara yapılacak temmuz zamları tam olarak TÜİK’in haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından 3 Temmuz'da belirlenecek.

Maaşları Ocak-Haziran enflasyonu oranında artacak SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 5 aylık enflasyona göre yüzde 4.99 zam göründü. Merkez Bankası'nın son açıkladığı beklenti anketine göre ise zam oranı yüzde 5.94'ü bulacak. Buna göre 66,85 ile 333,02 lira arasında artış yaşanacak.

Halen en düşük SSK emeklisi aylığı bin 71 lira 88 kuruş. Bu maaşı alan emeklinin eline yüzde 5 oranında yani 53,60 lira ek ödemeyle birlikte bin 125 lira 48 kuruş geçiyor. Yüzde 5.94 artışa göre emeklinin geliri bin 192 lira 33 kuruşa yükselecek.

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ SON DAKİKA AÇIKLAMASI

Türk-İş Genel Başkanı Atalay, 2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesine dair taleplerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk'a sundu.

Türk-İş, tüm kamu işçilerine seyyanen brüt 300 lira zam, ilk altı ay yüzde 15, iki, üç ve dördüncü altı aylar enflasyon 3 puan refah payı talep etti.

SSK’LIYA EN AZ 1200 LİRA

Yüzde 6.7’lik zam gerçekleşirse en düşük SSK emeklisi maaşı 2.031 TL olacak. 2008 sonrası SSK emeklisi maaşı da 1.200 TL’ye çıkacak. En düşük Tarım Bağ-Kur’lu aylığı 1.354 TL’ye yükselecek. Esnaf Bağ-Kur’luların aylığı da 1.715 TL’ye çıkacak. Memurların ve emeklilerinin zam oranları toplu sözleşmeyle belirleniyor. Memur ve emeklileri temmuzda toplu sözleşme uyarınca yüzde 5 zam alacak. Altı aylık enflasyonun yüzde 4’i aşması halinde enflasyon farkı da memur ve emeklilerinin maaşlarına eklenecek. Enflasyon yüzde 6.7 olursa memurlar yüzde 2.7 enflasyon farkı ve yüzde 5 toplu sözleşme zammıyla yüzde 7.7 zam alacak.

ENFLASYON FARKI DA YANSIYACAK

Şu an için en düşük memur emeklisi maaşı 2.379 TL. Zammın yüzde 7.7 olması halinde ise en düşük memur emeklisi maaşı 2.562 TL olacak. Memur emeklileriyle birlikte görevdeki memurlar da yüzde 5 zam alacak. Bu zamma ilave enflasyon farkı da maaşlara yansıyacak. Memurlar maaşlarını ayın 15’inden 15’ine aldıkları için 15 Temmuz tarihinde yüzde 5 zamlanmış maaşları memurların hesaplarına yatacak. Enflasyon farkı ise daha sonra maaşlarına yansıtılacak.

AİLE ÇOCUK YARDIMI ARTACAK

Temmuz zammıyla en düşük memur maaşı 3.641 TL’ye yükselecek. Zam oranı yüzde 7.7 olursa bu durumda en düşük memur maaş 3.782 TL olacak. Memurların maaşlarıyla birlikte aile yardımı ve çocuk zammı da artıyor. Dolayısıyla aile yardımı ve çocuk zammı alan memurların maaşlarında daha yüksek oranda artış olacak. Diğer yandan enflasyon farkıyla maaş zammı daha da artacak.