Emekli tahsis numarası nasıl öğrenilir? SGK tahsis numarası nedir? Tahsis numarası sorgulama ekranı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, emekli bayram ikramiyeleri için tahsis numarasına göre ödeme yapılacağını açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından Emekli tahsis numarası nasıl öğrenilir? SGK tahsis numarası nedir? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu. Emekli tahsis numarası hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

SGK TAHSİS NUMARASI NEDİR?



Tahsis numarası; SGK tarafından emekli maaşı bağlanan kişileri tek bir numara aracılığıyla takip edebilmek adına belirlenmiş bir numaradır. Bakan Selçuk; “Buna göre ikramiyeler 4a (SSK) kapsamında olanlara tahsis numarasının son rakamına göre yani 17, 18, 19 olanlar için 7 Nisan; 20, 21, 22 olanlar için 8 Nisan; 23, 24 olanlar için 9 Nisan; 25, 26 olanlar için 10 Nisan’da; 4b (Bağ-Kur) ve (Emekli Sandığı) kapsamında olanlara ise 11 Nisan’da ödenecek.” dedi.

Emekli tahsis numarası öğrenildikten sonra son rakamına bakarak bayram ikramiyesinin hangi gün alınacağı belirlenebilir.

EMEKLİ TAHSİS NUMARASI NASIL ÖĞRENİLİR?



Tahsis numarası e-devlet üzerinden öğrenilebilir. E-devlet ile tahsis numarası öğrenebilmek için sisteme girdikten sonra Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)’nun hizmetleri arasında evrak takibi sorgulaması ile SGK tahsis numarası görülebilir.

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