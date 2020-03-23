Emekli promosyonu 2020 ne kadar? Ziraat, Garanti Bankası, PTT emekli maaşı promosyonu nedir?

Garanti, PTT, Ziraat Bankası emekli promosyonunun ne kadar araştırılıyor. Emekli maaşı promosyon ücreti ne kadar? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, emekli promosyonunda taahhüt şartının ikinci bir duyuruya kadar geçici olarak kaldırıldığını duyurdu. Emekliler hangi bankanın ne kadar promosyon verdiğini öğrenmek istiyorlar. Haberimiz içerisinden hangi bankanın ne kadar emekli promosyonu verdiğini öğrenebilirsiniz.

EMEKLİ PROMOSYONUNDA TAAHHÜT ŞARTI GEÇİCİ OLARAK KALDIRILDI

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, emekli promosyonunda taahhüt şartının ikinci bir duyuruya kadar geçeci olarak kaldırıldığını duyurdu.

Bakan Selçuk, yazılı açıklamasında, emekli promosyonunda taahhüt şartının kaldırılması için bankalara yazı gönderildiğini belirtti.

"Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında emekli promosyonunda taahhüt şartını geçici olarak kaldırdıklarını" bildiren Selçuk, "Aldığımız bu önlem sayesinde risk grubunda olan emeklilerimizin ve hak sahiplerinin promosyon taahhüdü için ayrıca bir işlem yapmasına ya da bankaya gitmesine gerek olmayacak. 2020-2023 dönemi için imzalanan protokol gereği, emeklilerimiz ve hak sahiplerinden taahhütname onayı almadan promosyon ödemesi yapılamıyordu." ifadesini kullandı.

Aylığını farklı bankaya taşımak isteyenlerin aktarma yapabileceğine işaret eden Zehra Zümrüt Selçuk, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni koronavirüse karşı açıkladığı tedbir paketi kapsamında da kamu bankalarımız, 76 yaş üzerindeki emeklilerimiz talepte bulunursa, aylık ödemelerini evlerinde yapacaklar." hatırlatmasını yaptı.

HANGİ BANKA NE KADAR PROMOSYON VERİYOR?

Emekliye banka promosyonunda Ziraat Bankası’nın 500-750 lira aralığında belirlediği taban rakamın ardından özel bankalar da harekete geçti. Bazı bankalar ek ürün koşulu olmadan 2250 liraya varan nakit ödeme sözü verdi. QNB Finansbank’ın da aralarında bulunduğu bazı bankalar ise SGK-Ziraat arasındaki anlaşmayı beklemeden yeni tarifelerini ocak ayından itibaren duyurmaya başlamıştı.

TÜRKİYE İŞ BANKASI PROMOSYON TUTARI

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan anlaşma doğrultusunda emekli maaşını İş Bankası’ndan alan veya maaşını İş Bankası’na taşıyan tüm SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) ek koşul olmadan 1.000 TL’ye varan promosyon ödemesi alıyor.

• 1.500 TL’den düşük (1.500 TL hariç) maaşlar için 750 TL,

• 1.500 - 2.500 TL arası (2.500 TL hariç) maaşlar için 875 TL,

• 2.500 TL ve üzerinde maaşlar için 1.000 TL

olacak şekilde yapılıyor.

PTT EMEKLİ PROMOSYON ÜCRETİ

PTT 2020 yılında emekli maaşı alan müşterilerine 450 TL'ye kadar promosyon ödemesi yapacak.

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYON ÜCRETİ

Yaklaşık 13 milyon emeklinin merakla beklediği banka promosyonunda yeni ‘taban tarife’ belli oldu. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Ziraat Bankası arasında yapılan görüşmeler sonrasında promosyon ücretlerine önümüzdeki 3 yıl için yüzde 66 zam yapıldı. İki kurum arasında imzalanan anlaşmaya göre maaşı 1500 TL’ye kadar olan emeklilere 500 TL, 1500-2500 TL arasında olan emeklilere 625 TL, 2500 TL üstünde olanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi yapılacak. Daha önce bu rakam 300-450 lira aralığındaydı.

YAPI KREDİ PROMOSYON ÜCRETİ

Emekli maaşlarını 3 yıl Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren emekliler bin liraya varan nakit promosyon kazanacak.

Yapı Kredi'nin açıklamasına göre, emekli maaşlarının yatırılması için 31 Mart'a kadar bankayı tercih eden ve 3 yıl maaşlarını Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren emekliler 1000 liraya varan nakit promosyon alabilecek.

GARANTİ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU

Garanti BBVA ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) arasında imzalanan yeni protokol ile, emekli maaşını 3 yıl boyunca Garanti BBVA’dan alma taahhüdü veren emekliler, ek ürün koşulu olmadan, 1.000 TL’ye varan nakit promosyon ödemesine ek 200 TL’ye varan Bonus fırsatından yararlanabilecek.

Garanti BBVA, 1.500 liraya kadar emekli maaşı alanlara 750 lira, 1.500-2.500 lira arasında emekli maaşı alanlara 875 lira, 2.500 lira ve üstünde maaş alanlara ise 1.000 lira nakit promosyon ödemesi yapacak; promosyon talebini dijital kanallar (Garanti BBVA Mobil, Garanti BBVA ATM, Garanti BBVA İnternet Bankacılığı ve Garanti BBVA Müşteri İletişim Merkezi) üstünden yapanlardan 1.500 liraya kadar emekli maaşı alanlara 50 lira, 1.500-2.500 lira arasında emekli maaşı alanlara 125 lira, 2.500 lira ve üstünde maaş alanlara ise 200 lira Bonus yüklemesi yapacak.

Garanti BBVA’lı emekliler şubeye gitmeye gerek kalmadan, ATM, mobil ve internet bankacılığı aracılığıyla maaşlarını kolayca Garanti BBVA’ya taşıyabilecek.

HALKBANK EMEKLİ PROMOSYON TUTARI

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Halkbank'ın promosyon tutarı, 1500 TL'ye kadar brüt maaşlarda 500 TL, 1500 TL-2 bin 500 TL arası brüt maaşlarda 625 TL, 2 bin 500 TL ve üstü brüt maaşlarda 750 TL olacak. Ödemeler tek seferlik yapılacak, uygulamadan yararlanan emekliler maaşlarını 3 yıl boyunca Halkbank'tan alma taahhüdü verecek.

Başvurular Halkbank şubeleri, ATM'leri, İnternet Şubesi ve "0850 222 0 400" DIALOG kanalı aracılığıyla yapılabilecek. Emekli maaşını Halkbank üzerinden alanlar, 750 TL'ye kadar promosyon ödemesinin yanı sıra yurt geneline yaygın şube ve ATM ağından maaş tutarının tamamını çekebilme imkanına sahip olacak.

TEB EMEKLİ PROMOSYON ÜCRETİ

TEB'in emekli promosyonu 1.250 TL'ye kadar çıkabiliyor. Müşterilerin maaş transferi gerçekleştiğinde, maaş tutarına bağlı olarak promosyon ödemeleri yapılacaktır.