Emekli promosyon ücreti 2020 ne kadar? Hangi banka ne kadar emekli maaşı promosyonu veriyor?

Hangi bankanın ne kadar emekli promosyonu verdiği araştırılıyor. En yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi? Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Ziraat Bankası arasında yapılan görüşmeler sonrasında promosyon ücretlerine önümüzdeki 3 yıl için yüzde 66 zam yapıldı. Ziraat Bankası’nın 500-750 lira aralığında belirlediği taban rakamın ardından özel bankalar da harekete geçti. Haberimiz içerisinden özel ve kamu bankaları promosyon tutularına ulaşabilirsiniz.

EMEKLİ PROMOSYON ÜCRETİ NE KADAR?

Emekliye banka promosyonunda Ziraat Bankası’nın 500-750 lira aralığında belirlediği taban rakamın ardından özel bankalar da harekete geçti. Bazı bankalar ek ürün koşulu olmadan 2250 liraya varan nakit ödeme sözü verdi. Garanti ve Yapı Kredi yeni tarifelerini duyururken, İş Bankası ve TEB’in de bugün açıklama yapması bekleniyor. QNB Finansbank’ın da aralarında bulunduğu bazı bankalar ise SGK-Ziraat arasındaki anlaşmayı beklemeden yeni tariferini ocak ayından itibaren duyurmaya başlamıştı. Promosyon yarışında ilk gün açıklanan kampanyalar şöyle:

Ziraat Bankası: Yaklaşık 13 milyon emeklinin merakla beklediği banka promosyonunda yeni ‘taban tarife’ belli oldu. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Ziraat Bankası arasında yapılan görüşmeler sonrasında promosyon ücretlerine önümüzdeki 3 yıl için yüzde 66 zam yapıldı. İki kurum arasında imzalanan anlaşmaya göre maaşı 1500 TL’ye kadar olan emeklilere 500 TL, 1500-2500 TL arasında olan emeklilere 625 TL, 2500 TL üstünde olanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi yapılacak. Daha önce bu rakam 300-450 lira aralığındaydı.

Garanti: Banka dün yaptığı duyuruda ek ürün koşulu olmadan, 1.200 TL’ye varan nakit promosyon ödemesi yapacağını duyurdu. Banka emekliye yüzde 0.99 faizle özel ihtiyaç kredisi imkanı da tanıyacak.

QNB Finansbank: 1.250 TL’ye varan nakit promosyon veriliyor.

ING Bank: 450 lira nakitin yanında Turuncu Ekstra üzerinden aylık 750 lira harcama yapılması halinde bin 800 TL ödeyecek. Toplam ödeme 2250 lira olacak.

Şekerbank: 2 otomatik talimatına 150 lira, 10 kişi ile sınırlı olmak üzere emekli getiren için de 150 lira ödüyor.

HALKBANK EMEKLİ PROMOSYON TUTARI

Dün 2 banka daha promosyon rakamlarını duyurdu. Buna göre;

Halkbank’ın promosyon tutarı 1500 TL’ye kadar brüt maaşlarda 500 TL, 1500 TL-2 bin 500 TL arası brüt maaşlarda 625 TL, 2 bin 500 TL ve üstü brüt maaşlarda 750 TL oldu.

TEB EMEKLİ PROMOSYON ÜCREİT

Türk Ekonomi Bankası (TEB) ise, maaşı 1.500 TL’ye kadar olan emeklilere 850 TL, 1.500 TL ile 2.500 TL arasında olanlara 1.125 TL, 2.500 TL üzerinde olanlara 1.250 TL promosyon ödeyecek.

TAVSİYEYE EK ÖDEME

TEB, yakınlarına tavsiye eden emeklilere de kişi başına 150 TL ödeme yapıyor. 13 milyon emekliye toplam 9 milyar lira promosyon ödemesi yapılacak.