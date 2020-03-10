Emekli promosyon 2020 ücreti ne kadar? Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?

Emekli promosyon ücreti araştırılan konular arasında bulunuyor. En yüksek emekli promosyon ücretini hangi banka veriyor? Geçtiğimiz günlerde Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Ziraat Bankası arasında yapılan görüşmeler sonrasında, yaklaşık 13 milyon emeklinin merakla beklediği banka promosyonunda yeni ‘taban tarife' duyuruldu. Ziraat Bankası'nın 500-750 lira aralığında belirlediği taban rakamın ardından diğer özel bankalar da harekete geçti.

HANGİ BANKA NE KADAR PROMOSYON VERİYOR?

Emekliye banka promosyonunda Ziraat Bankası’nın 500-750 lira aralığında belirlediği taban rakamın ardından özel bankalar da harekete geçti. Bazı bankalar ek ürün koşulu olmadan 2250 liraya varan nakit ödeme sözü verdi. QNB Finansbank’ın da aralarında bulunduğu bazı bankalar ise SGK-Ziraat arasındaki anlaşmayı beklemeden yeni tariferini ocak ayından itibaren duyurmaya başlamıştı.

Ziraat Bankası: Yaklaşık 13 milyon emeklinin merakla beklediği banka promosyonunda yeni ‘taban tarife’ belli oldu. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Ziraat Bankası arasında yapılan görüşmeler sonrasında promosyon ücretlerine önümüzdeki 3 yıl için yüzde 66 zam yapıldı. İki kurum arasında imzalanan anlaşmaya göre maaşı 1500 TL’ye kadar olan emeklilere 500 TL, 1500-2500 TL arasında olan emeklilere 625 TL, 2500 TL üstünde olanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi yapılacak. Daha önce bu rakam 300-450 lira aralığındaydı.

Garanti: Banka yaptığı duyuruda ek ürün koşulu olmadan, 1.200 TL’ye varan nakit promosyon ödemesi yapacağını duyurdu. Banka emekliye yüzde 0.99 faizle özel ihtiyaç kredisi imkanı da tanıyacak.

QNB Finansbank: 1.250 TL’ye varan nakit promosyon veriliyor.

ING Bank: 450 lira nakitin yanında Turuncu Ekstra üzerinden aylık 750 lira harcama yapılması halinde bin 800 TL ödeyecek. Toplam ödeme 2250 lira olacak.

Şekerbank: 2 otomatik talimatına 150 lira, 10 kişi ile sınırlı olmak üzere emekli getiren için de 150 lira ödüyor.

HALKBANK EMEKLİ PROMOSYON TUTARI

Halkbank’ın promosyon tutarı 1500 TL’ye kadar brüt maaşlarda 500 TL, 1500 TL-2 bin 500 TL arası brüt maaşlarda 625 TL, 2 bin 500 TL ve üstü brüt maaşlarda 750 TL oldu.

TEB EMEKLİ PROMOSYON ÜCRETİ

TEB'in emekli promosyonu 1.250 TL'ye kadar çıkabiliyor. Müşterilerin maaş transferi gerçekleştiğinde, maaş tutarına bağlı olarak aşağıda belirtilen promosyon ödemeleri yapılacaktır.