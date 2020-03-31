Emekli maaşları ne zaman yatar? Zamlı emekli maaşları ne zaman ödenecek?

Zamlı emekli maaşları ne zaman ödenecek? sorusunun yanıtı tüm emekli vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren emekli maaşlarının ödeme tarihi merak konusu oldu. Bilindiği üzere yaklaşık 13 milyon emekliye Başkan Recep Tayyip Erdoğan müjdeli haberi vermişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı pakete göre en düşük emekli maaşı 1500 lira oldu. Peki, maaşlar ne zaman hesaplarda olacak? İşte tüm merak edilenler..

EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATAR?



SSK ve Bağ-Kur emeklileri her ayın 17'si ile 28'i arasında maaşını alıyor. Bu kapsamda emeklilerin Nisan ayının ortalarından itibaren zamlı maaşlarını alabileceği tahmin ediliyor.

KİMLER YARARLANACAK?

Maaşı bin 500 liranın altında olan SSK ve Bağ-Kur emeklileri yararlanacak. 650 bin emeklinin geliri artacak.

MAAŞLARA NASIL YANSIYACAK?

Bin 500 liranın altında olan emekli maaşları bin 500 liraya tamamlanacak. Yani maaşı bin 500 liranın altında olan emekliler zam alacak. Bin lira maaşı olanın geliri, yüzde 50, yani 500 lira yükselecek. Maaşı bin 100 lira olan, 400 lira yani yüzde 36.36; bin 200 lira olan, 300 lira yani yüzde 25; bin 300 lira olan, 200 lira yani yüzde 15.38; bin 400 lira olan ise 100 lira yani yüzde 7.14 gelir artışı elde edecek.

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Emeklilerimize bin 500 TL maaş vermeye başladık. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın diyoruz. Çalışanları ve emeklileri her zaman koruyacağız ki, devlet var olsun. 2020 boyunca en az bin 500 TL ödeyeceğiz. Bankalar birliğimiz ile konuştuk. 3 kamu bankamız promosyon taahhütlerini de tutarak elden ödüyorlar. 2020 bayram ikramiyesini nisan ayının ilk yarısında hesaplara yatacak. Emeklilerimizin ve çalışanların bankalara yığılmasını engellemek için kimliğe göre ödemeyi dağıtacağız. Evlerine maaşları ulaştırmayı planlıyoruz.