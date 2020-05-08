Emekli maaşları bayram öncesi ödenecek mi 2020? SGK emekli maaşı ne zaman ödenecek?

Emekli maaşları bayram öncesi ödenecek mi 2020? sorusunun yanıtı aylık alan vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Ramazan Bayramı tatili ile 19 Mayıs resmi tatili bu yıl yakın zamanlara denk geliyor. SGK emekli maaşı ne zaman ödenecek? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Emekli maaşları bayram öncesi ödenecek mi? sorusunun yanıtı ile ilgili gelişmelere haberimizden ulaşabilirsiniz.

EMEKLİ MAAŞLARI BAYRAM ÖNCESİ ÖDENECEK Mİ?

Bu yıl Ramazan Bayramı 24-25-26 Mayıs tarihlerine denk geliyor. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir resmi tatil günü daha olmuş oluyor. Tarihlerin yakınlığı ise emekli maaşlarının erken ödenmesi gerekliliğini doğuruyor. SGK ise emekli maaşları konusunda planlamalarına başladı.

SSK emeklilerinin aylıkları ayın 17’si ila 26’sı arasında ödeniyor. Mayıs ayı takvimi çerçevesinde ayın 17’sinden itibaren ödenecek aylıkların tamamının bayram öncesine çekilmesi söz konusu olabilir.

SGK EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN ÖDENECEK?

SGK, emeklilerle dul ve yetim aylığı alanlar için erken ödeme planı yapmaya başladı. Buna göre; SSK’dan emekli, dul ve yetim aylığı alanların mayıs aylıklarının, ödeme günü 17, 18, 19, 20 olanlara 15 Mayıs’ta; ödeme günü 21, 22, 23 olanlara 18 Mayıs’ta; ödeme günü 24, 25, 26 olanlara 20 Mayıs’ta ödenmesi için planlamalar yapılmaya başlandı. Bağ-Kur’dan emekli, dul ve yetim aylığı alanların mayıs aylıklarının, ödeme günü 25 ve 26 olanlara 21 Mayıs’ta; ödeme günü 27 ve 28 olanlara ise 22 Mayıs’ta ödenmesi planlanıyor.

Konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi. SGK maaş ödemelerinin erkene alınması mevcut durumda şu an için planlama aşamasında sürüyor. Konuya ilişkin kesin bilgi geldiğinde haberimiz içerisine eklenecektir.