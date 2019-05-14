Emekli maaşına zam müjdesi! Emekli temmuz enflasyon zammı, bayram ikramiyesi, intibak zammı ne kadar?

Emekli maaşı temmuz enflasyon zammı, bayram ikramiyesi ve intibak zammı ile ilgili detaylar araştırılıyor. Emekli maaş zammı ne zaman yapılacak? SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ve memurların zam oranı 3 Temmuz'da açıklanacak. Emekliler, farklı zam sisteminin de sona ermesini istiyor. Enflasyona göre zam alan SSK ve Bağ- Kur emeklileri, memur emeklileriyle eşit zam ve tüm emeklilerin zamlarının toplu sözleşmeyle belirlenmesini talep ediyor. Bir diğer önemli konu da bayram ikramiyeleri. Geçtiğimiz sene ödenmeye başlanan emekli bayram ikramiyeleri her yıl dini bayramlar öncesi verilmeye devam edecek.

TEMMUZ ZAM ORANI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ve memurların zam oranı 3 Temmuz'da açıklanacak.

TEMMUZ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

TEMMUZ: Enflasyon raporuna göre, temmuz zammının, SSK ve Bağ-Kur’lularda yüzde 6, memur emeklilerinde enflasyon farkıyla yüzde 7 olacağı tahmin ediliyor. Eğer bu artış gerçekleşirse, en düşük memur emeklisi aylığı 166 lira 57 kuruş artışla 2 bin 546 lira 16 kuruşu bulacak. Taban aylık; esnaf emeklilerinde 95 lira 72 kuruş artışla 1.691 lira, Bağ-Kur tarım emeklilerinde 71 lira 38 kuruş artışla 1.260 lira 97 kuruşa ulaşacak. SSK'lılarda ise en düşük maaş, 2000'den önce emekli olanlarda 109 lira 9 kuruş artışla 1.927 lira 27 kuruşa, 2000'den sonra emekli olanlarda 67 lira 52 kuruş artışla 1.193 liraya yükselecek. Emeklilerin zam oranının belli olması için nisan, mayıs ve haziran enflasyon verileri gerekiyor.

ENFLASYON FARKI 3 AYDA BİR ÖDENSİN

AĞUSTOS: Toplu sözleşme görüşmelerinde memur ve memur emeklileriyle ilgili talepler karara bağlanacak. 2020 ve 2021'in ocak ve temmuz aylarında yapılacak zam oranları belirlenecek. Memur emeklileri için 4 ayrı zam oranı açıklanacak. Memurlara ve emeklilere zam dönemlerinde ödenen 6 aylık enflasyon farkının aylık ya da 3 aylık olarak ödenmesi de masada olacak. Bu gerçekleşirse memurların ve emeklilerin maaşları her ay enflasyon oranında artabilecek. Sendikalar, emeklilik ikramiyesinin hesabında bir tam yıldan eksik olan sürelerin de dikkate alınmasını gündeme taşıyacak. Bu talep hayata geçerse ikramiyeler artacak.

BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Geçtiğimiz sene ödenmeye başlanan emekli bayram ikramiyeleri her yıl dini bayramlar öncesi verilmeye devam edecek. İkramiyeler yıl içinde Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde verilecek. Bu yıl yaklaşık 12.5 milyon kişi bin lira bayram ikramiyesi alacak. İkramiyelerin 27-31 Mayıs tarihleri arasında bayramdan önce hesaplarda olacağı belirtiliyor.

Emekliler için bu yaz kazançlı geçecek. Hem kazançlarını artıracak hem de gelirleri yükseltecek talepler karara bağlanacak. Mayıs ve ağustosta 1.000 lira bayram ikramiyesi alacak emeklilerin, temmuzda da maaşı artırılacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ilk 6 aylık enflasyon oranında zam, memur emeklilerine de, yüzde 5 artış ve oluşursa enflasyon farkı yansıtılacak. İşte masaya taşınacak talepler ve kazanımlar:

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

MAYIS-AĞUSTOS: Hükümet, 30 Nisan 2018’de emeklilere, dul ve yetimlerine, her yıl iki dini bayram öncesi 1.000 lira ikramiye verilmesini kararlaştırmıştı. Bu yıl Ramazan Bayramı 4-6 Haziran tarihlerinde. Emeklilere 1.000 liralık bayram ikramiyesinin mayıs sonuna kadar ödenmesi bekleniyor. Kurban Bayramı da 11-14 Ağustos’ta kutlanacak. İkinci ikramiyenin de 5-9 Ağustos’ta ödenmesi planlanıyor. Yine bu tarihe kadar emekli olanlar da 1.000 liralık ikramiyeden yararlanabilecek.

İNTİBAK ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Türkiye'de emekli maaşı hesabında 3 ayrı formül bulunuyor. En yüksek aylık bağlanma oranı 2000'e kadar olan çalışmalar için uygulanıyor. Onu, 2000- Eylül 2008 arası izliyor. En düşük aylık bağlanma oranı ise Ekim 2008 sonrası için uygulanıyor. Ekim 2008 sonrasında sigortalılık süresi uzadıkça, özellikle asgari ücret üzerinden prim ödeyenlerin bağlanacak maaşında düşüş yaşanıyor.

Şimdi bu karma emekli aylığı hesaplama sistemi yerine, bütün dönemleri kapsayan tek bir emekli aylığı hesaplama sisteminin getirilmesi gündemde. Milyonlarca kişinin beklediği düzenleme hayata geçirilirse, halen çalışanlara emekli olurken bağlanacak maaş yükselecek. 2008 sonrasında çalışılan dönem uzadıkça maaş azalmayacak. 2000 öncesi ve sonrası arasındaki makas kapanacak.

Emekliler ayrıca, farklı zam sisteminin de sona ermesini istiyor. Enflasyona göre zam alan SSK ve Bağ- Kur emeklileri, memur emeklileriyle eşit zam ve tüm emeklilerin zamlarının toplu sözleşmeyle belirlenmesini talep ediyor.

Emekliler, 550 lirayı aşan maaş farkının kapatılması çağrısında bulundu. Bir milyondan fazla üyesi olan Emekliler Derneği’nin Başkanı Kazım Ergün, sorunun çözümü için şöyle bir öneri getirdi: “Mesela 2000 sonrası emekli olanların alt sınır aylık bağlanma oranı yüzde 35’ten yüzde 60’a yükseltilirse, güncellenme katsayısı olarak büyüme oranının da yüzde 100’ü dikkate alınırsa, emekli aylıklarında yaklaşık 300 liralık artış olur. 2000 sonrası taban aylık 1.160 liraya çıkar.”