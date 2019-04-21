Emekli maaşı zammı ne kadar olacak? SSK SGK Bağkur emekli maaşı emekli maaşı zammı yüzde kaç?

Emekli maaşı zam oranı ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Emekli maaşına ne kadar zam yapılacak? SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı 3 Temmuz'da belli olacak. Bu tarihte memurlar ve memur emeklileri ise yüzde 5 zammın enflasyon farkıyla artıp artmayacağını öğrenecek. Ocak ayında enflasyon aralıkta yüzde 0,40 düştü, 2018 enflasyonu yüzde 20,30 oldu. Açıklanan enflasyon rakamıyla birlikte milyonlarca memur, sözleşmeli personel ve emeklinin alacağı zam oranları da belli oldu. Nisan, mayıs ve haziran ayı enflasyon oranlarının da açıklanmasının ardından zam oranı belli olacak. Bu yıl emekliye seyyanen zam gerçekleştirilecek. Aylık bağlama oranlarındaki farklılık giderilecek ve yüzde 4 olan ek ödeme ikiye katlanacak.

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Son yıllarda yapılan düzenlemeler, seyyanen artışlar ve bankaların verdiği promosyonlarla, ücretlerde iyileştirmeler yapıldı. Şu anda masada olan 3 ayrı formülle emekli maaşlarındaki dengesizliklerin giderilmesi hedefleniyor.

1- İKİ KAT EK ÖDEME

Mevcut düzenleme kapsamında, bu yıl maaşı bin 18 liranın altında olan emeklilere yüzde 5, üstünde olanlara yüzde 4 ek ödeme veriliyor. Yüzde 8'lik teklif hayata geçirilirse, maaşı 2 bin lira olan emekliye 80 lira ek ödeme verilirken, bu tutar 160 liraya yükselecek. Düzenleme hayata geçerse maaşlar 30 ile 368 lira arasında artacak.

2- SEYYANEN ZAM

Son çıkan yasa ile en düşük maaşı bin liraya yükseltilen emekliler bu sınırın asgari ücret ile eşitlenmesini talep ediyor. Talep kabul görürse en düşük maaş 2.020 TL olacak. Bu da birçok emeklinin maaşına bin liraya yaklaşan bir seyyanen zam anlamına geliyor. Emekliler ayrıca zamlar için kullanılan enflasyon oranının TÜİK'in verilerine göre değil emeklinin daha çok harcama yaptığı ürünler üzerinden belirlenecek enflasyona göre hesaplanmasını istiyor.

3- HESAP DEĞİŞECEK

Emekli aylıklarını iyileştirmek için ikinci formül, zam farklılıklarının ortadan kaldırılması. Sosyal güvenlik kurumlarının tümü SGK çatısı altında birleştirildi. Ancak gerek emeklilik hesaplamaları, gerek zam kararları hâlâ farklı uygulanıyor. Tüm emeklilerin toplu sözleşmeyle belirlenen rakam üzerinden zam alması için çalışmalar devam ediyor.

TEMMUZ ZAM ORANI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı 3 Temmuz'da belli olacak. Bu tarihte memurlar ve memur emeklileri ise yüzde 5 zammın enflasyon farkıyla artıp artmayacağını öğrenecek.

2019 YILINDA TEMMUZ AYINDA NE KADAR ZAM YAPILACAK?

İlk 6 aylık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisi; SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranını, memur emeklilerinin ise yüzde 5'lik toplu sözleşme artışına ilaveten enflasyon farkı alıp almayacağını gösterecek. Şu ana kadar Ocak-Mart enflasyonu belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, bu dönemde enflasyon yüzde 2.27 olarak gerçekleşti. Geriye Nisan, Mayıs ve Haziran enflasyonu verisinin belli olması kaldı.

EN AZ 119 LİRA

Eğer ilk 6 aylık enflasyon yüzde 4'ü aşarsa, memur emeklileri enflasyon farkı alacak. Yüzde 4'ün üstündeki kısım, memur emeklilerinin alacağı enflasyon farkı olacak. Bu durumda, memur emeklilerinin Temmuz zammı yüzde 5'in üstüne çıkacak. Eğer 6 aylık enflasyon yüzde 4 ve altında olursa, memur emeklilerinin maaşına yüzde 5 zam yansıtılacak. Yüzde 5'lik Temmuz zammı, memur emeklilerine en az 118,98 lira gelir artışı getirecek. En düşük maaşta bu tutarda artış yaşanacak. Halen en düşük memur emeklisi aylığı 2 bin 379 lira 59 kuruş seviyesinde. Bu maaş yüzde 5 zam ile 2 bin 498 lira 57 kuruşa yükselecek. Eğer enflasyon farkı oluşursa, gelir daha da artacak.

AİLE YARDIMI ARTACAK

Halen memurlara çalışmayan eş için aylık 278,69, 0-6 yaş çocuk için 65,30, 6 yaş üstü çocuk için de 32,65 lira veriliyor. Yüzde 5'lik artışa göre, eş yardımı 292,62, 0-6 yaş çocuk parası 68,56, 6 yaş üstü çocuk parası 34,28 liraya çıkacak. Eşi çalışmayan, 0-6 yaş arası 2 çocuğu olan memur aylık 409,29 lira alıyor. Bu tutar 429,74 liraya çıkacak..

Evde bakıma muhtaç yaşlı ve engelli yakınına bakanlara ödenen bin 305 lira 97 kuruş tutarındaki aylık, yüzde 5'lik artışa göre bin 371 lira 27 kuruşa yükselecek.

OCAK ZAMMI NE KADAR YAPILDI?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon aralıkta yüzde 0,40 düştü, 2018 enflasyonu yüzde 20,30 oldu. Açıklanan enflasyon rakamıyla birlikte milyonlarca memur, sözleşmeli personel ve emeklinin alacağı zam oranları da belli oldu.

SGK ve BAĞ-KUR emeklileri Ocak ayında yüzde 10,19 maaş zammı alacak.

Memur ve emekli yüzde 4 + enflasyon farkı ile yüzde 10.7 maaş zammı alacak.

En düşük memur maaşı 3 bin 468 lira*

Memur (Lisans - 9/1) 3 bin 749 lira

Öğretmen (1/4) 4 bin 701 lira

Polis (8/1) 5 bin 339 lira

Mühendis (1/4) 6 bin 236 lira

Müsteşar (1/4) 13 bin 258 lira

*Maaş hesaplamalarında, bölgesel ödemeler, ek ders ücreti, vekalet ücreti, döner sermaye ödemesi ve yabancı dil tazminatı gibi ödemeler yer almazken, aile ve çocuk yardımı ödeneği ise dahil edildi. Aile yardımı ödeneği hesabında çalışmayan eş ve 2 çocuk (0-6 yaş grubu ve diğer) esas alındı.