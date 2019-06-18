Emekli maaşı zammı ne kadar olacak? SSK, Bağkur emekli maaşı temmuz zammı son dakika!

Emekli maaşı zam oranı için geri sayım başladı. Emekli maaşı zammı ne kadar olacak? Memur ve emeklilere en son ocak ayında zam yapılmıştı. Açıklanan enflasyon rakamıyla birlikte milyonlarca memur, sözleşmeli personel ve emeklinin alacağı zam oranları da belli olmuştu. SGK ve BAĞ-KUR emeklileri ocak ayında yüzde 10,19 maaş zammı aldılar. Memur ve emekli maaşlarına yüzde 4 + enflasyon farkı ile yüzde 10.7 maaş zammı yapıldı. Şimdi sıra temmuz zammına geldi. SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileriyle görevdeki memurların temmuz zamları belli olacak. İlk altı aylık enflasyonun yüzde 6.7 olması bekleniyor.

EMEKLİ ZAM ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ve memurların zam oranı 3 Temmuz'da açıklanacak.

MEMUR VE EMEKLİ ZAM ORANI NE KADAR OLACAK?

Tahminlere göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri %6.7, memurlar ve emeklileri ise %7.7 zam alacak.

Temmuzda emeklilerin maaşları zamlanacak. 3 Temmuz’da haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileriyle görevdeki memurların temmuz zamları belli olacak. İlk altı aylık enflasyonun yüzde 6.7 olması bekleniyor. Böyle olursa SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 6.7, memurlar ve emeklileri ise yüzde 7.7 zam alacak. Malulen emekliler, dul ve yetim aylığı alanlar da zamdan faydalanacak.

SSK’LIYA EN AZ 1200 LİRA

Yüzde 6.7’lik zam gerçekleşirse en düşük SSK emeklisi maaşı 2.031 TL olacak. 2008 sonrası SSK emeklisi maaşı da 1.200 TL’ye çıkacak. En düşük Tarım Bağ-Kur’lu aylığı 1.354 TL’ye yükselecek. Esnaf Bağ-Kur’luların aylığı da 1.715 TL’ye çıkacak. Memurların ve emeklilerinin zam oranları toplu sözleşmeyle belirleniyor. Memur ve emeklileri temmuzda toplu sözleşme uyarınca yüzde 5 zam alacak. Altı aylık enflasyonun yüzde 4’i aşması halinde enflasyon farkı da memur ve emeklilerinin maaşlarına eklenecek. Enflasyon yüzde 6.7 olursa memurlar yüzde 2.7 enflasyon farkı ve yüzde 5 toplu sözleşme zammıyla yüzde 7.7 zam alacak.

ENFLASYON FARKI DA YANSIYACAK

Şu an için en düşük memur emeklisi maaşı 2.379 TL. Zammın yüzde 7.7 olması halinde ise en düşük memur emeklisi maaşı 2.562 TL olacak. Memur emeklileriyle birlikte görevdeki memurlar da yüzde 5 zam alacak. Bu zamma ilave enflasyon farkı da maaşlara yansıyacak. Memurlar maaşlarını ayın 15’inden 15’ine aldıkları için 15 Temmuz tarihinde yüzde 5 zamlanmış maaşları memurların hesaplarına yatacak. Enflasyon farkı ise daha sonra maaşlarına yansıtılacak.

AİLE ÇOCUK YARDIMI ARTACAK

Temmuz zammıyla en düşük memur maaşı 3.641 TL’ye yükselecek. Zam oranı yüzde 7.7 olursa bu durumda en düşük memur maaş 3.782 TL olacak. Memurların maaşlarıyla birlikte aile yardımı ve çocuk zammı da artıyor. Dolayısıyla aile yardımı ve çocuk zammı alan memurların maaşlarında daha yüksek oranda artış olacak. Diğer yandan enflasyon farkıyla maaş zammı daha da artacak.

EMEKLİYE VE MEMURA OCAK ZAMMI NE KADAR YAPILDI?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon aralıkta yüzde 0,40 düştü, 2018 enflasyonu yüzde 20,30 oldu. Açıklanan enflasyon rakamıyla birlikte milyonlarca memur, sözleşmeli personel ve emeklinin alacağı zam oranları da belli oldu.

SGK ve BAĞ-KUR emeklileri Ocak ayında yüzde 10,19 maaş zammı alacak.

Memur ve emekli yüzde 4 + enflasyon farkı ile yüzde 10.7 maaş zammı alacak.

En düşük memur maaşı 3 bin 468 lira*

Memur (Lisans - 9/1) 3 bin 749 lira

Öğretmen (1/4) 4 bin 701 lira

Polis (8/1) 5 bin 339 lira

Mühendis (1/4) 6 bin 236 lira

Müsteşar (1/4) 13 bin 258 lira

*Maaş hesaplamalarında, bölgesel ödemeler, ek ders ücreti, vekalet ücreti, döner sermaye ödemesi ve yabancı dil tazminatı gibi ödemeler yer almazken, aile ve çocuk yardımı ödeneği ise dahil edildi. Aile yardımı ödeneği hesabında çalışmayan eş ve 2 çocuk (0-6 yaş grubu ve diğer) esas alındı.