Emekli maaşı zammı ne kadar olacak? SSK Bağkur emekli maaşı temmuz zammı yüzde kaç olur?

Emekli maaşı zam oranı ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Emekli maaşı temmuz zammı bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Vatandaşlar yapılan açıklamaları yakından takip ediyorlar. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı 3 Temmuz'da açıklanacak. Bu oran enflasyona göre belirleniyor. Öte yandan emekliler bu ay içerisinde bir de bayram ikramiyesi alacaklar. Ramazan Bayramı 1000 liralık bayram ikramiyesi Mayıs sonunda ödenmesi bekleniyor. Yılda 2 kez biner lira bayram ikramiyesini emekliler ve maluller tam olarak alıyor. Eğer emekli vefat etmişse, ikramiyeden hak sahibi eş ve çocukları da yararlanıyor.

EMEKLİ MAAŞI TEMMUZ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Milyonlarca kişinin merakla beklediği enflasyon raporuna göre, temmuz zammının SSK ve Bağ-Kur'lularda yüzde 6, memur emeklilerinde enflasyon farkıyla yüzde 7 olacağı belirtiliyor.

Eğer bu artış gerçekleşirse, en düşük memur emeklisi aylığı 166,57 lira artışla 2 bin 546 lira 16 kuruşu bulacak. Taban aylık; esnaf emeklilerinde 95,72 lira artışla 1.691 lira 2 kuruşa, Bağ-Kur tarım emeklilerinde 71,38 lira artışla 1.260 lira 97 kuruşa ulaşacak. SSK'lılarda ise en düşük maaş, 2000'den önce emekli olanlarda 109,09 lira artışla 1.927 lira 27 kuruşa, 2000'den sonra emekli olanlarda 67,52 lira artışla 1.193 liraya yükselecek. Emeklilerin zam oranının belli olması için nisan, mayıs ve haziran enflasyon verileri gerekiyor.

TEMMUZ ZAM ORANI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı 3 Temmuz'da belli olacak.

EMEKLİ İKRAMİYELERİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Emekliler bu yıl da Ramazan ve Kurban Bayramı öncesi 1000'er lira bayram ikramiyesi alacak. Ramazan Bayramı 1000 liralık bayram ikramiyesi Mayıs sonunda ödenmesi bekleniyor. Emeklilerin hesabına 1000 lira tutarındaki ödemeler büyük ihtimalle 27-31 Mayıs arasında yatırılacak. Böylece emekliler bu yılın ilk bayram ikramiyesini almış olacak.

Yılda 2 kez biner lira bayram ikramiyesini emekliler ve maluller tam olarak alıyor. Eğer emekli vefat etmişse, ikramiyeden hak sahibi eş ve çocukları da yararlanıyor. Bu kişiler ikramiyelerden hisseleri oranında alıyor. Vefat eden emeklinin aylığını sadece eşi alıyorsa ve hisse oranı yüzde 75 ise eşe yapılacak bayram ikramiyesi ödemesi 750 lira olarak ödeniyor. Eşin yüzde 50, 2 çocuğunun yüzde 25'er hissesi varsa, eşin ikramiyesi 500 TL, çocuklarınki ise 250'şer TL ödeme yapılıyor.

KİMLER İKRAMİYE ALABİLİYOR?

SGK'dan aylık alan SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklileri, ölüm aylığı alanlar, şehit yakını ve gaziler, vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar, geçici köy korucuları, şeref aylığı alanlar, şampiyon sporcular, Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri, terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ile bunlardan hayatını kaybedenlerin hak sahipleri bayram ikramiyesi alacak.

EMEKLİYE OCAK ZAMMI NE KADAR YAPILDI?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon aralıkta yüzde 0,40 düştü, 2018 enflasyonu yüzde 20,30 oldu. Açıklanan enflasyon rakamıyla birlikte milyonlarca memur, sözleşmeli personel ve emeklinin alacağı zam oranları da belli oldu.

SGK ve BAĞ-KUR emeklileri Ocak ayında yüzde 10,19 maaş zammı alacak.

Memur ve emekli yüzde 4 + enflasyon farkı ile yüzde 10.7 maaş zammı alacak.

En düşük memur maaşı 3 bin 468 lira*

Memur (Lisans - 9/1) 3 bin 749 lira

Öğretmen (1/4) 4 bin 701 lira

Polis (8/1) 5 bin 339 lira

Mühendis (1/4) 6 bin 236 lira

Müsteşar (1/4) 13 bin 258 lira

*Maaş hesaplamalarında, bölgesel ödemeler, ek ders ücreti, vekalet ücreti, döner sermaye ödemesi ve yabancı dil tazminatı gibi ödemeler yer almazken, aile ve çocuk yardımı ödeneği ise dahil edildi. Aile yardımı ödeneği hesabında çalışmayan eş ve 2 çocuk (0-6 yaş grubu ve diğer) esas alındı.