Emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli memur ocak zammı 2020 belli oldu mu?

“Emekli maaşı ne kadar olacak?” sorusu araştırılıyor. Emekli ocak zammı belli oldu mu? Emeklilerin zam oranları aralık ayı enflasyon oranının duyurulmasının ardından açıklanacak. Yılın ortasında ve başında enflasyona bağlı olarak emeklilerin maaş zamlarıyla toplu görüşme sonrası belirlenen zam oranı çerçevesinde görevdeki memurların maaşlarında da artış olacak. Detaylar haberimizde sizlerle.

EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Akşam gazetesi yazarlarından Okan Güray Bülbül köşesinde konu ile ilgili detaylara değindi.

Aralık ayı enflasyonu 3 Ocak’ta netleşecek olsa da, memur ve emeklilerin alacağı zam oranı ortaya çıktı. Buna göre, en düşük SSK’lı emekli maaşı 1248 TL’ye, en düşük memur emeklisi aylığı da 2648 liraya çıkacak.

Emekliler ve memurlar için haziran ve aralık ayları maaş zam aylarıdır. Yılın ortasında ve başında enflasyona bağlı olarak emeklilerin maaş zamlarıyla toplu görüşme sonrası belirlenen zam oranı çerçevesinde görevdeki memurların maaşlarının ne olacağı sorusu gündeme gelir. Bu yıl da aralık ayı enflasyonunun açıklanacağı 3 Ocak 2020’de bu soru net olarak cevaplanacak. Ancak bugünden bazı tahminlerde bulunmak mümkün.

YÜZDE 1’LİK FARK VAR

Şu an için beş aylık enflasyon yüzde 5.71 olarak gerçekleştiği ve yıl sonu enflasyon beklentisi de yüzde 12 olduğu için zam oranının emekliler için yüzde 6 olacağı, memurlar için de enflasyon farkının yüzde 1 olması bekleniyor. TÜİK’in açıkladığı kasım ayı enflasyonuyla temmuz-kasım dönemi beş aylık enflasyon oranı yüzde 5.71 oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri aralıkta enflasyon eksi gerçekleşmezse en az yüzde 5.71 oranında zam alacaklar.

%6 ZAM BEKLENİYOR

Aralık ayı enflasyonunun yüksek çıkması halinde zam oranı da yüzde 5.71’den yüksek olacak. Gelen tahminler ise, zam oranının yüzde 6’yı geçeceği yönünde. 2008 öncesi SSK emeklileri en düşük 2.000 TL emekli aylığı alıyor.

DAHA DA YÜKSELEBİLİR

Yüzde 6 zam sonrası bu maaş 2.114 TL olacak. 2008 sonrasında emekli olan SSK’lıların ise en düşük emekli aylığı 1.181 TL’den 1.248 TL’ye yükselecek. Zam oranı yüzde 6 olursa bu rakamlar daha da yükselecek. Tarım Bağ-Kur’luların en düşük aylığı 1.332 TL’den 1.408 TL’ye yükselecek. Esnaf Bağ-Kur’luların en düşük maaşı ise 1.688 TL’den 1.784 TL’ye yükselecek.

DUL VE YETİMLERE DE ZAM

Emeklilerin yanında malulen emekliler, dul ve yetim aylığı alanlar da yılbaşındaki zamdan faydalanacaklar. Bu çerçevede malulen emekliler ve dul ve yetim aylığı alan kişiler de en az yüzde 5.71 oranında zam alacaklar.

MEMUR MAAŞI 3859 TL’YE ULAŞACAK

Görevdeki memurlar da yüzde 5 zam alacak. Şu an itibarıyla en düşük memur maaşı 3.676 TL. Zamla en düşük memur maaşı 3.859 TL’ye yükselecek. Memurlar, maaşları ile birlikte aile yardımı ve çocuk zammı da artıyor. Dolayısıyla aile yardımı ve çocuk zammı alan memurların maaşlarında daha yüksek oranda artış olacak.

ENFLASYON FARKIYLA RAKAM YÜKSELECEK

Memur ve emeklileri ocakta toplu sözleşme uyarınca yüzde 4 zam alacak. Buna ilave olarak temmuz-aralık dönemi enflasyon oranının yüzde 5’i aşması halinde ilave enflasyon farkı da eklenecek. Temmuz-aralık dönemi enflasyon oranı yüzde 6 olursa, memur ve memur emeklilerinin yüzde 1 enflasyon farkı alması da söz konusu olacak ve zam oranı yüzde 5 olacak. Şu an için en düşük memur emeklisi maaşı 2.522 TL. Temmuz-aralık enflasyonu yüzde 6 olursa, en düşük memur emeklisinin maaşı 2.648 TL’ye çıkacak. Memur emeklilerinin maaşları SSK ve Bağ-Kur emeklilerine göre daha yüksek.

TEMMUZ AYINDA NE KADAR ZAM YAPILDI?

SSK ve Bağkur emeklilerine yüzde 5 oranında zam yapıldı. Memurlara da yüzde 6 oranın zam gerçekleştirildi.

Temmuz zammı sonrası en düşük SKK 2008 öncesi emekli aylığı 2.000 TL, SSK 2008 sonrası en düşük emekli aylığı 1.181 TL, Tarım Bağ-Kur aylığı 1.332 TL, EsnafBağ-Kur aylığı 1.688 TL oldu.