Emekli maaşı ne kadar olacak? 2020 SSK, Bağkur emekli maaşı ocak zammı belli oldu mu?

SSK, Bağkur emekli maaşı zammının ne kadar olacağı merak konusu. 2020 emekli maaşı zammı ne kadar olacak? Temmuz ayında SSK ve Bağkur emeklilerine yüzde 5 oranında zam yapıldı. Memurlara da yüzde 6 oranın zam gerçekleştirildi. Yeni yıla az bir zaman kala gözler yeni yapılacak zam oranına çevrildi. Merkez Bankası’nın yeni beklenti anketine göre, yıl sonu enflasyonu yüzde 12.18 olacak. Detaylara haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Güneş'in haberine göre Merkez Bankası’nın yeni beklenti anketine göre, yıl sonu enflasyonu yüzde 12.18 olacak. Böylece, 9 milyonu aşkın SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşı ocakta yüzde 6.82 artacak.

Emekliler için ocak zam ayı olacak. Artışta enflasyon belirleyici olacak. Bu nedenle veriler merakla beklenirken, ipuçları da geliyor. Merkez Bankası’nın kasım ayı beklenti anketi açıklandı. Ekonomistlerle gerçekleştirilen ankette, cari yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 12.18’e geriledi. 2019’un ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak zammı, bu tahmine göre 6.82 olacak. Yüzde 6.82’lik tahmine göre; en düşük esnaf emeklisi aylığı 1.675 liradan 1.789 liraya, tarım emeklisi aylığı 1.249 liradan 1.334 liraya yükselecek. SSK’lılarda ise en düşük aylık 2000’den önce emekli olanlarda, 136 lira artışla 1.982 liradan 2 bin 118 liraya, 2000’den sonra emekli olanlarda 1.181 liradan 1.262 liraya ulaşacak.

TEMMUZ AYINDA NE KADAR ZAM YAPILDI?

SSK ve Bağkur emeklilerine yüzde 5 oranında zam yapıldı. Memurlara da yüzde 6 oranın zam gerçekleştirildi.

Temmuz zammı sonrası en düşük SKK 2008 öncesi emekli aylığı 2.000 TL, SSK 2008 sonrası en düşük emekli aylığı 1.181 TL, Tarım Bağ-Kur aylığı 1.332 TL, EsnafBağ-Kur aylığı 1.688 TL oldu.