Gözler emekli maaşı zammında

SSK ve Bağ-Kur’luların zam oranı yüzde 10.20 oldu. Memurların alacağı zam

ise 10.70 oldu.

– Bağ-Kur Esnaf Emeklisi en düşük maaşı: 1690 TL

– Bağ-Kur Tarım emeklisi en düşük maaşı: 1189.71 TL

– SSK Emeklisi en düşük maaşı: (2000 öncesi) 1888 TL

– SSK Emeklisi en düşük maaşı: (2000 sonrası) 1125.57 TL

– Memur Emeklisi en düşük maaşı: 2379 TL

2019 İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR OLDU?

Asgari ücret 2019 yılı için net 2 bin 20 TL, brüt 2 bin 558 TL olarak belirlendi. Asgari ücret zammı ile birlikte işsizlik maaşı miktarı da belli oldu. Buna göre işsizlik ödeneği miktarı da 2019 yılı için en düşük 1.015 lira, en yüksek 2.030 lira olacak.

EMEKLİ AYLIĞI HESAPLAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Emekli maaşı hesaplama 4A yani eski ismiyle SSK için e-SGK sistemi üzerinden yapılabilmektedir. Bu sorgulamanın yapılabilmesi için izlenmesi gereken adımlar şu şekilde sıralanabilmektedir;

https://uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/servlet adresine giriş yapılması gerekmektedir.

Açılan sayfada girilmesi gereken bilgiler doldurulduktan sonra ‘Sorgula’ seçeneğine tıklanmalıdır.

Doldurulması gereken bilgiler;

C kimlik numarası

SSK sicil numarası

Baba adı

Nüfus il

Doğum tarihi

TEMMUZ ZAM ORANI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı 3 Temmuz'da belli olacak. Bu tarihte memurlar ve memur emeklileri ise yüzde 5 zammın enflasyon farkıyla artıp artmayacağını öğrenecek.